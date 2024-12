Les Nvidia RTX 5090 et 5080 vont introduire une fonction inédite, cette fuite vient de tout dévoiler

Les prochaines cartes graphiques de Nvidia, la série RTX 50, continuent de faire parler d’elles. Une nouvelle fuite révèle des caractéristiques impressionnantes, comme une mémoire GDDR7 et une technologie inédite, le rendu neural, qui pourrait transformer les performances graphiques.

Nvidia s’apprête à marquer un tournant avec sa prochaine génération de cartes graphiques, la série RTX 50. Attendue pour une annonce officielle au CES 2025 de Las Vegas, cette gamme promet des améliorations de taille pour les joueurs et les créateurs. Avec des modèles équipés de mémoire GDDR7 et des optimisations pour le Ray Tracing, la société semble vouloir repousser les limites actuelles des performances graphiques.

Parmi les modèles attendus, la RTX 5090 impressionne déjà avec ses 32 Go de mémoire GDDR7, une première dans le domaine des cartes graphiques grand public. Elle sera accompagnée de la RTX 5080, dotée de 16 Go de mémoire, et de modèles comme la RTX 5070 Ti et la RTX 5070. Nvidia prévoit également des améliorations pour sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling), un outil basé sur l’intelligence artificielle qui améliore les graphismes tout en augmentant les performances. Il pourrait evoluer vers une version 4.0 pour offrir des images encore plus fluides et détaillées dans les jeux.

Nvidia va introduire le rendu neural pour des graphismes plus réalistes sur les RTX 5090 et 5080

Une fuite récente d’Inno3D, un partenaire de Nvidia, a révélé l’existence d’une technologie appelée “rendu neural“. Cette innovation utiliserait l’intelligence artificielle pour optimiser le traitement des images. Ceci nous promet clairement des graphismes plus réalistes et des performances accrues. En parallèle, la société devrait également proposer des cœurs RT améliorés pour le Ray Tracing. Ces avancées technologiques pourraient transformer la manière dont les jeux et les applications graphiques exploitent le matériel.

Malgré ces promesses, ces nouvelles cartes pourraient se révéler très exigeantes, tant sur le plan matériel que financier. Les fuites mentionnent un design imposant pour la RTX 5090, bien qu’une optimisation de la consommation énergétique soit envisagée. Nvidia devrait également proposer des modèles plus accessibles, comme les RTX 5060 et 5060 Ti, pour répondre aux besoins d’un public plus large. Avec le CES 2025 qui approche, ces cartes graphiques suscitent une grande attente dans le monde de la technologie et du gaming.

Source : hardwareluxx