Les RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 3050 arrivent en janvier 2022, bonne chance pour en trouver une !

Alors que Nvidia n’a toujours pas officialisé l’existence des RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 3050, les trois cartes graphiques ont déjà une date de sortie. Elles arriveront au mois de janvier 2022.

Nos confrères de VideoCardz n’ont pas attendu l’annonce de Nvidia pour dévoiler les dates de sorties des prochaines cartes graphiques Ampere de l’entreprise. Selon des documents confidentiels qu’ils ont reçus, Nvidia compte présenter sa prochaine RTX 3050 le 4 janvier prochain, et celle-ci sera disponible pour tous à partir du 27 janvier.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous entendons régulièrement parler de la carte milieu de gamme. D’après les fuites les plus récentes, la carte sera dotée de 8 Go de mémoire au format GDDR6, soit autant que la RTX 3070 Ti. C’est deux fois plus de mémoire que la RTX 3050 que vous retrouvez aujourd’hui dans les PC portables, et on s’attend à des performances significativement inférieures à celles de la RTX 3060. En effet, la RTX 3050 utilise un nouveau GPU GA106-150, contre un GA106-300 sur la RTX 3060 classique.

Nvidia va présenter une nouvelle RTX 3070 Ti avec plus de mémoire

En plus de la RTX 3050, VideoCardz dévoile que Nvidia se prépare à annoncer dès le 17 décembre prochain une nouvelle version de la RTX 3070 Ti. Celle-ci serait équipée de 16 Go de mémoire GDDR6X à 19 Go/s, contre 8 Go pour la RTX 3070 Ti classique qui avait été dévoilée à l’occasion du Computex 2021 au printemps dernier.

La nouvelle RTX 3070 Ti serait basée sur un GPU GA104-401, et utiliserait un bus de 256 bits, 6144 cœurs CUDA ou 48 SMs. C’est 4 % de cœurs supplémentaires par rapport à la RTX 3070 Ti 8 Go, et 30 % de moins qu’une RTX 3080 Ti. Elle serait cadencée à 1580 MHz et serait capable de monter à 1770 MHz en mode boost.

Pour l’instant, on ne connait pas exactement la consommation de la carte, mais compte tenu de la mémoire supplémentaire, celle-ci pourrait titiller les 300 W comme la RTX 3080. D’après les informations qui ont été dévoilées, la carte serait ensuite disponible à partir du 11 janvier prochain.

La monstrueuse RTX 3090 Ti arrive le 27 janvier 2022

La RTX 3090 Ti haut de gamme sera la dernière carte du lot à être présentée, puisque celle-ci arriverait le 27 janvier prochain. D’après les informations qui avaient fuité précédemment, la carte utilisera un nouveau GPU GA102-350. Elle embarquera 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Go/s, contre 24 Go de mémoire GDDR6X à 19.5 Go/s pour la RTX 3090 classique.

La carte graphique pourra compter sur 10 752 cœurs CUDA, contre 10 496 pour sa petite sœur. On s’attend également à une forte augmentation de la fréquence, mais aussi à une consommation hors du commun de plus de 400 W. Pour rappel, la RTX 3090 classique était annoncée à 350 W. On s’attend alors que la nouvelle RTX 3090 Ti utilise le nouveau connecteur PCI Express 5.0 avec 16 pins, qui permet de délivrer jusqu’à 600 W aux cartes graphiques. Il faudra donc prévoir une grosse alimentation en conséquence si vous souhaitez vous en procurer une.

De nouvelles cartes dans un contexte compliqué de pénurie

Les trois nouvelles cartes graphiques de Nvidia, les RTX 3050, RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 3090 arriveront dans un contexte de pénurie mondiale qui pourrait les rendre très compliquées à trouver, et le prix des premiers stocks pourrait bien s’envoler. Nvidia a récemment promis plus de stocks de cartes graphiques en 2022, mais les difficultés d’approvisionnement perdureront jusqu’au moins 2023. Pour lutter contre la pénurie, Nvidia a même dévoilé une nouvelle RTX 2060 de la génération précédente avec 12 Go de mémoire.

Ainsi, bien que la RTX 3050 s’annonce comme une solution plus abordable que les autres cartes de la gamme, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle soit aussi accessible que les générations précédentes. Il ne serait pas étonnant de voir son prix exploser juste après sa sortie et qu’elle soit affichée à un tarif similaire aux RTX 3060 actuelles.

De son côté, la RTX 3090 Ti sera sans surprise la carte grand public la plus chère de la gamme. Pour rappel, les RTX 3090 classiques sont proposées chez différents revendeurs aux alentours de 2500 euros. Par conséquent, la nouvelle carte pourrait donc facilement atteindre les 3000 euros. Il faudra encore attendre quelques semaines avant de voir les cartes arriver chez nous. Comme à chaque nouveau lancement depuis l'année dernière, les stocks seront évidemment très limités, il faudra donc commander rapidement si vous souhaitez un exemplaire.

Source : VideoCardz