Les RTX 3000 Super seraient disponibles début 2022 pour PC de bureau et portables

Les RTX 3000 auront bientôt le droit à leur refresh Super. Après la gamme des 2000, cela fait maintenant plusieurs mois que l’on attend que Nvidia annonce ces nouveaux modèles. Une fuite révèle que ceux-ci pourraient arriver début 2022, et qu’elles s’adressent aux joueurs sur desktop et laptop.

Nvidia a eu une année bien compliquée. Comme tous les constructeurs high tech, la firme a dû faire face à la pénurie de composants qui affecte gravement sa production. De facto, les ruptures de stock ont fait grimper les prix de manière exponentielle, tandis que la situation peine à revenir à la normale. Pour ne rien arranger, le boom des cryptomonnaies a incité les mineurs à vider les étalages des revendeurs. Nvidia a bien tenté d’intervenir avec son système de blocage, mais le résultat a été plus que mitigé.

Pour toutes ces raisons, le concurrent d’AMD a eu bien du mal à tenir son planning de sortie. Le lancement de ses nouvelles cartes graphiques a été repoussé à plusieurs reprises, comme en attestent les hypothétiques modèles Super de sa gamme RTX 3000. Ce refresh ayant déjà eu lieu pour la précédente gamme, on s’attend naturellement à ce que Nvidia le propose de nouveau cette année. Seulement, alors que certaines rumeurs prévoyaient leur sortie pour début 2021, il faudra finalement attendre début 2022.

Nvidia pourrait lancer les RTX 3000 Super début 2022

Si l’on a bien eu des versions Ti des RTX 3060, 3070 et 3080, les modèles Super n’ont, eux, pas encore montré le bout de leur nez. Si bien que l’on commençait à douter leur existence, avant que le leaker Jensen Bourne ne révèle qu’elles devraient débarquer au début de l’année prochaine. Selon ce dernier, elles seront déclinées à la fois pour desktop et laptop. Ce sont par ailleurs les PC portables qui auront la primeur de leur sortie, probablement afin de compenser le manque de modèles RTX 3000 Ti sur la plateforme.

Côté changement, il ne faudra pas s’attendre à une révolution. Nvidia va de nouveau opter pour l’architecture Ampère en 8 nm, pour se concentrer sur l’optimisation des bus plus larges et sur l’ajout de VRAM. On ne sait pas encore si leur lancement impactera celui des RTX 4000 prévues pour la même année. Nous devrions en savoir plus dès la rentrée 2021.

Source : wccftech