Les robots vont pouvoir se plier dans tous les sens grâce à ce muscle inspiré de l’œil humain

Un groupe de scientifiques a réussi à reproduire les mouvements complexes de l’iris humain dans un muscle artificiel. Ce tissu se contracte dans plusieurs directions grâce à une technique innovante d’impression 3D. Cette avancée pourrait transformer la conception des robots de demain.

Dans la nature, les mouvements ne suivent pas toujours une seule direction. Certains tissus, comme ceux qui entourent les yeux ou les organes, se contractent de manière complexe. Reproduire cette capacité dans des structures artificielles reste un défi. Jusqu’à présent, la plupart des muscles créés en laboratoire tiraient dans un seul axe, limitant fortement les applications des robots.

Des ingénieurs du MIT ont réussi à faire un pas décisif en fabriquant un muscle artificiel capable de se contracter dans plusieurs directions. Inspirée par l’iris de l’œil humain, cette avancée repose sur une technique originale appelée « stamping » – tamponnage en français -, qui pourrait élargir considérablement les capacités des robots. Et cela tombe à point nommé : selon une étude récente, les ventes de robots humanoïdes vont exploser dans les années à venir. Et ce n’est pas le géant Nvidia, qui vient de lancer un modèle d’IA open source pour les faire fonctionner, qui dira le contraire.

Le MIT développe des muscles artificiels souples qui se contractent comme un iris humain

Les chercheurs ont conçu un petit tampon imprimé en 3D, doté de minuscules rainures aussi fines qu’une cellule. En l’appliquant sur un hydrogel — un matériau mou contenant de l’eau — ils y ont formé des empreintes servant de guide à des cellules musculaires. Ces dernières, modifiées pour réagir à la lumière, se sont alignées dans les rainures et ont formé des fibres musculaires en moins de 24 heures. Une fois stimulées par des impulsions lumineuses, celles-ci se sont contractées de manière coordonnée, imitant les mouvements circulaires et radiaux de l’iris humain.

Cette méthode présente plusieurs avantages. Elle est peu coûteuse, accessible et peut fonctionner avec des imprimantes 3D classiques. Le tampon est réutilisable et peut être adapté pour d'autres types de cellules, comme celles du cœur ou du système nerveux. À terme, cette technique pourrait permettre de créer des robots humanoïdes souples plus flexibles, capables d’évoluer dans des environnements complexes comme les fonds marins ou les zones de sauvetage. Elle ouvre également la voie à des structures entièrement biodégradables et économes en énergie.

