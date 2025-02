Ce robot humanoïde fabrique désormais ses propres clones, bienvenue dans l’ère des machines

Les robots humanoïdes ne se contentent plus d’aider les humains sur les chaînes de production. Désormais, ils s’occupent aussi de fabriquer d’autres robots comme eux. L’Apptronik Apollo vient d’être intégré dans un processus industriel où il participera à l’assemblage de nouvelles unités. Une avancée qui pourrait bouleverser l’industrie manufacturière.

L’automatisation prend une nouvelle dimension avec l’arrivée des robots humanoïdes dans les usines. Jusqu’ici, ces machines étaient principalement utilisées pour des tâches logistiques simples, comme le transport de marchandises. Mais un partenariat entre Apptronik, spécialiste en robotique, et Jabil, une entreprise d’ingénierie industrielle, ouvre la voie à une révolution surprenante : des robots qui participent directement à leur propre production.

L’Apollo, conçu par Apptronik, est un robot humanoïde de 1,73 m capable de transporter jusqu’à 25 kg et de fonctionner pendant quatre heures avec une seule charge. Déjà testé dans des secteurs comme l’automobile, notamment chez Mercedes-Benz, il va maintenant être déployé dans des chaînes de fabrication chez Jabil. Son rôle initial sera limité à des tâches répétitives comme l’inspection, le tri et l’assemblage partiel. Mais à terme, ce dernier pourrait jouer un rôle clé dans la fabrication d’autres robots Apollo, réduisant ainsi la dépendance aux travailleurs humains pour ces processus.

Les robots Apollo s’apprêtent à fabriquer leurs propres clones en usine

Ce projet vise non seulement à améliorer l’efficacité des usines, mais aussi à réduire le coût de production des robots. Jabil espère produire Apollo à grande échelle pour atteindre un prix compétitif, bien que son tarif final reste inconnu. Pour comparaison, le Unitree G1 est vendu 16 000 dollars, tandis que l’Optimus de Tesla devrait coûter entre 20 000 et 30 000 dollars. D’ailleurs, Elon Musk ambitionne d’en produire jusqu’à 10 000 d’ici fin 2025, signe que les robots humanoïdes pourraient bientôt devenir courants dans l’industrie.

Au-delà de la fabrication industrielle, Apptronik ambitionne d’intégrer Apollo dans de nouveaux domaines comme la vente, l’aide aux personnes âgées et même les usages domestiques. L’entreprise a récemment levé 350 millions de dollars pour accélérer son développement et s’est associée à Google DeepMind pour améliorer les capacités d’intelligence artificielle du robot. Si ce programme réussit, il pourrait marquer un tournant dans l’industrialisation de la robotique humanoïde, avec des machines capables d’apprendre, de s’adapter et même de se reproduire en usine.

