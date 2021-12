Pourquoi les Renault Zoe et Dacia Spring obtiennent des notes catastrophiques au test Euro NCAP ?

L’organisme Euro NCAP a testé deux citadines électriques du groupe Renault : la Zoe et la Spring de la marque Dacia. Elles obtiennent des notes extrêmement faibles. La Spring obtient une seule étoile. Et la Zoe n’en obtient pas, alors que l’édition de 2013 en avait obtenues 5. Les notes des deux voitures sont plombées par de mauvais résultats sur l’aide à la conduite.

Le test Euro NCAP est l’un des plus reconnus dans le monde. Il permet de quantifier objectivement le niveau de sécurité apporté par une voiture. Sécurité des occupants, à l’avant comme à l’arrière, mais aussi d’autres usagers, notamment les piétons. Depuis deux ans, le test inclut des tests sur les technologies d’aide à la conduite. Ces dernières deviennent de plus en plus courantes, même si elles ne sont pas encore systématiques.

Nous avons à plusieurs reprises noté que ces tests sur les fonctions d’aide à la conduite peuvent fortement impacter la note obtenue par certains véhicules. Nous pensons notamment à Tesla. En 2021, la Model 3 a été pénalisée parce qu’Autopilot aide fortement le conducteur, mais elle ne surveille pas suffisamment l’attention du conducteur. Si bien que ce dernier peut se permettre de faire une petite sieste sur l’autoroute ou de regarder un petit film sans regarder la route.

Les notes Euro NCAP des Zoe et Spring sont très mauvaises

Tesla a donc été pénalisé sur l’excès. Mais le contraire est possible aussi. Nous en voulons pour preuve les derniers résultats sur Euro NCAP de la Renault Zoe et de la Dacia Spring. Ils ont été publiés cette semaine. Et ils ne sont pas bons. La Spring obtient une seule étoile. Et la Zoe n’en décroche aucune. Des notes extrêmement basses. D’autant plus que la Zoe était auparavant l’heureuse détentrice de cinq étoiles. Passer de cinq à zéro est évidemment une très mauvaise nouvelle.

Les notes obtenues par les deux voitures sur les tests portant sur la protection des piétons et des utilisateurs sont correctes. Mais elles obtiennent des scores extrêmement bas sur les tests d’aide à la sécurité. La Spring obtient aucun point pour l’assistance au maintien de la voie, parce qu’elle est dépourvue de cette fonction, alors qu’Euro NCAP estime qu’il s’agit d’une technologie standard désormais. En outre les testeurs expliquent que l’aide au freinage d’urgence de la Spring n’est pas assez performant.

La Zoe quant à elle n’obtient aucun point en assistance au maintien de la voie et en freinage automatique d’urgence. Pourquoi ? Parce que certaines fonctions considérées comme standard par Euro NCAP ne sont proposées qu’en option avec la Zoe : détection de la fatigue, assistance au maintien de la ligne et aide au freinage d’urgence sont concernées. La Zoe écope d’un très faible 14 % en aide à la sécurité, l’empêchant d’obtenir ne serait-ce qu’une étoile.