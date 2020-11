Les Redmi Note 8 et 8 Pro pourraient passer sur Android 11, une première pour Xiaomi

La gamme des Redmi Note 8 pourrait finalement bénéficier de la mise à jour vers Android 11. La conversation Telegram “Xiaomi & MIUI News” a dévoilé la liste des smartphones Xiaomi éligibles à la dernière version du système d'exploitation. Bien qu'ils soient déjà passés à Android 10, Les Redmi Note 8 Series font partie de cette liste. Le constructeur chinois pourrait donc revoir sa politique de mise à jour, jusqu'ici limitée à une par smartphone.

Xiaomi serait-il en train de revoir sa politique en matière de mise à jour ? C'est ce qu'affirme la conversation Telegram intitulée “Xiaomi & MIUI News”, qui a dévoilé la liste des smartphones qui devraient passer à Android 11 d'ici les prochains mois. “Les tests en interne sur le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro pour Android 11 ont commencé”, peut-on ainsi lire parmi les messages.

Ces derniers ne sont pas les seuls, puisque l'on compte également le Redmi Note 8T et le Mi CC9e, deux smartphones ayant déjà reçu la mise à niveau vers Android 10, ainsi que bien sûr les smartphones des gammes plus récentes. En revanche, les Redmi 8, 8A et 8A Dual ne verront pas leur système d'exploitation mise à jour, de même que la gamme des Redmi Note 7 et les smartphones lancés sur MIUI 9.

Xiaomi change ses habitudes

Si elle s'avère confirmée, cette information marque un changement de cap pour Xiaomi. Jusqu'à maintenant, le constructeur chinois n'autorisait qu'une seule mise à jour à ses smartphones Redmi. Certains appareils de la liste pourraient donc en recevoir une deuxième si les tests internes se révèlent concluants, ce qui ne devrait en théorie pas poser problème.

À lire également : Xiaomi Redmi Note 8 et Note 8 Pro, date de sortie, prix et fiche technique

Le Redmi Note 8T étant un des mobiles les plus vendus au monde au premier trimestre 2020, ce changement de stratégie de la part de Xiaomi est plutôt compréhensible. La marque n'a pour l'heure communiqué aucune information officielle sur le sujet. On ne sait donc pas encore quand les utilisateurs pourront tester la mise à jour en bêta. À voir par la suite si Xiaomi conservera cette stratégie ou si elle ne concerne que les Redmi Note 8.

Source : Adimorah Blog