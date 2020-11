Redmi Note 9 Pro 5G : Xiaomi opte pour un capteur 108 MP et un écran 120 Hz

La fiche technique du Redmi Note 9 Pro 5G se détaille un peu plus ce lundi 23 novembre 2020. Selon des informations publiées par Xiaomi sur Weibo, le Note 9 Pro 5G embarquera notamment un Snapdragon 750G. On fait le point.

Après avoir lancé les Redmi Note 9 et Note 9 Pro en mars 2020, Xiaomi s'apprête à lancer trois nouveaux Redmi Note 9 Pro compatibles 5G. Jusqu'alors de l'ordre de la rumeur, le constructeur chinois a officialisé la nouvelle ce 20 novembre. Ces trois appareils vont être présentés officiellement ce 26 novembre 2020.

Et si l'on avait déjà quelques informations au sujet de leurs fiches techniques respectives, l'un des communicants de Xiaomi a publié ce lundi 23 novembre des détails supplémentaires sur celle du Redmi Note 9 Pro 5G. Ainsi, nous avons maintenant la certitude que le Redmi Note 9 Pro 5G sera propulsé par un processeur Snapdragon 750G, le tout accompagné de 6, 8 ou 12 Go de RAM selon les versions.

Dalle 120 Hz et capteur 108 MP

Concernant la capacité de stockage, les utilisateurs pourront opter pour 64, 128 ou 256 Go de mémoire interne. En outre, l'appareil le plus ambitieux de cette gamme profitera d'un écran LCD 120 Hz en définition Full HD+ de 6,67 pouces. Pour le volet Photo, Xiaomi a confirmé l'intégration d'un capteur principal de 108 MP. Côté batterie, le smartphone sera alimenté par une batterie de 4820 mAh, compatibles avec la charge rapide 33W. La présence d'un port jack 3.5 mm a été confirmée également.

Quant au Redmi Note 9 5G, le smartphone se structure autour d'un écran LCD 6,53″ en Full HD+, doté d'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, on retrouvera un Soc Dimensity 800U Mediatek, couplé à 4 ou 8 go de RAM selon les versions. Question stockage, il sera possible d'opter entre 64, 128 et 256 Go de mémoire interne. Quant à l'autonomie, elle sera assurée par une batterie de 4900 mAh, compatible avec la recharge rapide 22,5 W.

Le Redmi Note 9 Lite demeure encore mystérieux. Il faudra attendre la présentation officielle des trois smartphones ce 26 novembre 2020 pour en apprendre davantage. Pour rappel, Xiaomi a récemment lancé la version internationale de MIUI 12, sa surcouche maison basée sur Android 10 et 11.

Cette ROM custom, dont les Redmi Note 9 5G vont bénéficier, améliore de nombreux aspects de l'interface utilisateur, avec l'intégration du mode sombre système, d'un nouveau mode d'économie d'énergie ou encore d'un système de permission repensé.

