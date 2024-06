Les problèmes de surchauffe des Pixel seront bientôt mieux gérées grace a cette fonctionnalité

Google pourrait bientôt introduire une nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs à gérer la surchauffe de leurs smartphones Pixel. Cette fonction les alertera et leur suggérera des actions pour réduire la température de leur appareil, et pourra même l’éteindre le en cas de surchauffe extrême.

La gamme des smartphones Pixel de Google, bien que technologiquement avancée, continue de faire face à des problèmes récurrents de surchauffe. Ces incidents ont été particulièrement graves, au point qu'une utilisatrice avait porté plainte en début d'année après s'être brûlée avec son Pixel. Ce problème, qui existe depuis les Pixel 5a, 6 et 7, continue de provoquer de la frustration et des inquiétudes chez les utilisateurs.

Pour répondre à ces préoccupations, Google pourrait introduire une nouvelle fonctionnalité appelée “Thermal Adaptatif“. Cette fonctionnalité vise à améliorer la gestion de la température de ses smartphones Pixel. En plus des mesures de gestion de surchauffe déjà intégrées, celle-ci alertera les utilisateurs lorsque leur téléphone commence à devenir trop chaud et leur suggérera des actions à entreprendre pour le refroidir.

La fonctionnalité Thermal Adaptatif pourra éteindre votre Pixel lorsqu’il dépasse 55℃

La fonctionnalité Thermal Adaptatif a été découverte dans la dernière version de l'application Device Health Services v1.27 pour les smartphones Pixel. Cette dernière déclenche une alerte de “pré-urgence” lorsque la température du téléphone atteint 49℃. Une notification apparaît alors et indique que l’appareil doit refroidir et que ses performances pourraient être affectées.

En appuyant sur le bouton “Voir les étapes de soin” dans la notification, un message s'ouvre et détaille toutes les étapes que votre téléphone entreprend pour réduire sa chaleur. Il suggère également des actions que vous pouvez effectuer, telles que déplacer l'appareil à l'ombre, le mettre dans un endroit bien ventilé, et fermer toutes les applications gourmandes en énergie. Si ces mesures ne suffisent pas et que la température atteint 52℃, il passe en “état d'urgence”. Si la température dépasse 55℃, il s'éteindra automatiquement après 30 secondes.

Cette fonctionnalité semble encore en cours de développement, elle pourrait être lancée avec la sortie publique d'Android 15 ou des futurs Pixel 9 et Pixel 9 Pro plus tard cette année. Bien que ces actions ne soient pas nouvelles et que les protections contre la surchauffe soient déjà intégrées dans les Pixels, cette nouvelle fonction devrait aider à sensibiliser les utilisateurs à ce qui se passe en arrière-plan lorsque leur téléphone commence à surchauffer.

