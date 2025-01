Les prix des forfaits Internet pourraient s’envoler en 2025, voici pourquoi

Après une année 2024 marquée par des baisses de prix, les forfaits mobiles et les box internet pourraient connaître une inversion de tendance en 2025, selon une analyse de Zone ADSL & Fibre.

En janvier 2025, le coût moyen d’une box s’élève à 37,64 €, selon Zone ADSL & Fibre, en baisse de 10,27 % sur un an. Cette réduction résulte d’une concurrence intense entre opérateurs, avec des offres abordables pour les box basiques, tandis que les versions premium voient leurs tarifs grimper.

Les enseignes historiques comme Orange ou Free défendent des prix élevés pour leurs services haut de gamme, misant sur la qualité technique. À l’opposé, les marques low-cost (Sosh, RED by SFR) captent les budgets serrés via des offres minimalistes. Entre les deux, Bouygues Telecom et SFR naviguent en proposant des formules hybrides, comme la Pure Fibre de Bouygues, alliant débit élevé et absence de chaînes TV à un tarif accessible.

Il faudra certainement guetter les bonnes occasions pour changer de forfait télécom en 2025

Côté mobile, les prix ont chuté de 8 % entre mai et juin 2024, avant de se stabiliser. Début 2025, un forfait de plus de 100 Go coûte en moyenne 13,87 €, soit une baisse annuelle de 24 %. Orange reste le plus cher, priorisant la qualité réseau. Free conserve son positionnement économique, tandis que les MVNO (Prixtel, NRJ Mobile) séduisent avec des tarifs agressifs. Cependant, des signaux laissent présager un revirement.

« Les tarifs ne peuvent plus indéfiniment baisser », explique Julia Jimenez de Zone ADSL & Fibre, anticipant une hausse significative en 2025. Déjà, Bouygues Telecom a augmenté le prix de sa formule premium, intégrant le Wi-Fi 7. Orange et SFR pourraient emboîter le pas, notamment avec leurs futures box équipées de cette technologie. Seul Free résiste encore sur le fixe, mais les ajustements semblent inévitables.

Face à ce contexte, les promotions ponctuelles, comme le forfait 300 Go à 9,99 € de RED by SFR fin 2024, deviendront des opportunités à saisir. Les périodes de soldes ou les lancements concurrentiels pourraient atténuer l’impact des augmentations. La vigilance s’impose donc pour les consommateurs souhaitant maîtriser leur budget. On vous conseille ainsi de rester à l'affût des bonnes offres au cours des prochains mois si vous souhaitez changer d'abonnement.