Voici la Bbox ultym WiFi 7 de Bouygues Telecom, première box “Wi-Fi 7 certifié” en France

Après quelques mois de teasing, Bouygues Telecom présente officiellement la Bbox ultym WiFi 7, sa nouvelle box Internet. Débit, prix, disponibilité… Voici tout ce qu'il faut savoir.

C'est la fin du suspense. Après l'avoir teasé sur les réseaux sociaux fin novembre dernier, Bouygues Telecom lève le voile sur sa nouvelle box. Bienvenue à la Bbox ultym WiFi 7, dont le design est exactement le même que celui du boitier envoyé par erreur à un client du fournisseur d'accès à Internet (FAI). Pas de surprise à ce niveau-là donc, nous sommes face à un appareil carré dont l'écran central oval est entouré de tissu effet “mesh”.

On note qu'il n'y a aucun bouton sur la face avant, et pour cause : l'écran est tactile. Il sert à contrôler la box tout en affichant des notifications. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de vous lever pour gérer le modem, une application mobile à l'interface revue et corrigée accompagne l'engin. Elle est “intuitive et pensée pour les familles“, autrement dit simple à utiliser.

La Bbox ultym WiFi 7 est la première box certifié Wi-Fi 7 en France

C'était écrit dans son nom : la Bbox ultym WiFi 7 est compatible avec le Wi-Fi 7. Impossible pour les opérateurs de laisser Free et sa Freebox Ultra seuls sur ce créneau. Ils doivent rapidement combler leur retard et c'est chose faite pour Bouygues Telecom.

Selon le FAI, “ce n'est pas du Wi-Fi 7 partiel comme c'est le cas ailleurs“, puisqu'il s'agit de la première box “Wi-Fi 7 certifié” en France. “Cette certification est pour nous importante, elle est même fondamentale” explique le fournisseur.

Dans les faits, cela se traduit par 20 % de données transportées supplémentaires, une sécurité WPA 3 renforcée et une disponibilité sur toutes les bandes gérées par la box grâce à la technologie MLO, qui les agrège.

Pour faire simple, la Bbox ultym WiFi 7 peut “mélanger” les Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz pour une connexion sans fil optimale. Les équipements seront donc connectés à plusieurs bandes en même temps, ce qui permet d'atteindre un débit maximal théorique de 7 Gbit/s. Les antennes de la box sont quant à elles “orientées dans toutes les direction pour une diffusion étendue homogène“.

Si cela ne suffit pas, Bouygues Telecom propose également des répéteurs tri-bandes, éco-conçus et “faciles à réparer et à recycler“. L'opérateur conseille d'ailleurs leur utilisation même dans les situations où la diffusion du Wi-Fi est correcte.

La Bbox ultym WiFi 7 ne fait pas de bruit, Bouygues Telecom l'assure

L'une des particularité de la Bbox ultym WiFi 7 est qu'elle dispose d'un système de refroidissement passif. La box est dénuée de ventilateur, ce qui réduit de fait le bruit qu'elle émet. Éco-conçue également, sa fabrication met l'accent sur une diffusion réfléchie de la chaleur qui assure une dissipation naturelle efficace.

Toute la connectique se situe à l'arrière du boitier, en bas. On trouve 1 port Ethernet 1 Go, 1 de 5 Go et 1 de 10 Go, ainsi qu'un port USB et un autre pour le téléphone. La box est compatible avec les réseaux GPON et XGS-PON pour des débits Fibre élevés, jusqu'à 8 Gb/s symétriques.

La Bbox ultym WiFi 7 sera disponible à partir du 27 janvier 2025 chez Bouygues Telecom. L'abonnement fibre associé est à 44,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 51,99 €/mois, avec un engagement de 1 an. Si vous avez déjà une offre mobile avec un smartphone chez l'opérateur, le tarif restera à 44,99 €/mois sans limite de durée.