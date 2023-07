Les prix de la RAM se stabilisent, les fabricants ne veulent plus consentir de rabais

De l'avis des experts, nous ne devrions pas constater de baisse significative du prix de la mémoire vive dans les prochains temps.

D’après les analyses de l’institut TrendForce, le prix moyen de la RAM ne devrait plus connaitre de baisse importante dans les prochains mois. Cette année, nous nous étions habitués à ce que les prix de la mémoire vive et du stockage soit constamment en baisse. Mais ça, c’était avant, car d’après Trendforce, les fabricants de composants ont décidé de mettre fin à cette tendance.

Selon les analystes de la compagnie, Samsung, SK Hynix, et Micron, les trois plus gros fabricants de mémoire vive à destination des serveurs, mobiles, GPU et PC, ont décidé de ralentir leur production de RAM. Une décision qui a mécaniquement pour effet d’augmenter les prix, ou de les stabiliser tout du moins. Ainsi, alors que les tarifs de la mémoire vive avaient connu une baisse pouvant aller jusqu’à 18 % au deuxième trimestre, les experts prévoient que cette année, les consommateurs devraient constater une baisse des tarifs de l’ordre de 5 %, au maximum.

Selon ces experts, les prix de la RAM ne vont pas baisser beaucoup plus dans les prochains moins

Cette stratégie permettra-t-elle aux grands noms du secteur d’écouler leurs stocks ? Rien n’est moins sûr, et cela pourrait même se retourner contre eux, si la demande reste toujours aussi faible. Comme le souligne Tom’s Hardware, il suffirait qu’un seul de ces fabricants accepte de baisser ses prix (pour vider ses stocks), pour que cela entraîne une baisse drastique des prix pour toutes les marques. Pourtant, selon TrendForce, les invendus de RAM DDR4 sont déjà nombreux, les consommateurs boudant de plus en plus la DDR4 pour passer à la DDR5, bien plus rapide et efficiente.

Par ailleurs, les industriels achètent beaucoup de GDDR6 pour les cartes graphiques de la gamme GeForce RTX 40XX de Nvidia, notamment. Les GPU de la compagnie taiwanaise ne rencontrent pas le succès escompté, mais quoi qu’il en soit, le signal est clair : c’est le moment d’acheter de la RAM si vous souhaitez mettre à jour votre PC un peu vieillissant.