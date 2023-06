Seagate annonce le Firecuda 540, son premier SSD sous PCie 5 aux vitesses de transfert vertigineuses

Les SSD tirant parti de l’interface PCIe 5.0 pointent lentement le bout de leurs puces. La cinquième génération de PCIe promet une bande passante pouvant aller jusqu’à 14 Go/s, mais elle ne devrait être largement disponible qu’à partir de 2024. Certains fabricants de composants tels que Seagate commencent cependant à présenter de nouveaux SSD à cette norme.

Aujourd’hui, Seagate annonce le Firecuda 540 sous interface PCIe de 5e génération. Selon la compagnie américaine, ce SSD haut de gamme « bat tous les records, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 10 000 Mo/s, il est deux fois plus rapide que les PCIe de 4e génération et 17 fois plus rapide que les SSD SATA ».

Le contrôleur Phison E26 du Firecuda 540 lui permet d’atteindre des vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 10 000 Mo/s, ce qui le rend particulièrement adapté aux configurations de PC gamer ainsi qu’aux PS5, s’il est associé à un mécanisme efficace de dissipation de la chaleur, « tel qu’un dissipateur de chaleur ou une feuille de transfert thermique ». Il sera proposé dans des capacités de 1 ou 2 To.

Le Firecuda 540 propose des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 000 Mo/s

Selon Cowcotland, la durée de vie du Firecuda 540 sera de 1000 To pour la version 1 To et 2000 To pour la version 2 To. En d’autres termes, vous pourrez réécrire 1000 fois le contenu de chacun de ces disques pendant leur période de garantie avant que les cellules de la mémoire ne commencent à se détériorer. Il se démarque tout particulièrement de ses concurrents par son endurance de 0,55 DWPD, une mesure donnant la capacité d’inscriptions quotidiennes d’un lecteur pendant la période de garantie.

Les deux modèles de Firecuda 540 bénéficient d’une garantie de 5 ans et les tarifs en France seront de 229,90 € en 1 To et 374,90 € pour les 2 To. Pour jouir pleinement des capacités extraordinaires de ce SSD, il faudra disposer d’une configuration musclée. À l’heure où les ventes de cartes mères pour PC dégringolent, tout porte à croire que la majorité du matériel compatible ne devrait pas être commercialisé avant 2024. Seagate n’a pas annoncé de date de commercialisation officielle pour le Firecuda 540.