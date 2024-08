Le Soleil va connaître un changement majeur et il vous impactera directement, voici comment

Le Soleil s'apprête à vivre une modification importante de son fonctionnement. Survenant tous les 22 ans, elle a un impact notable sur la Terre et ses habitants. On vous explique.



Alors que sur Terre on se contente le plus souvent de s'y exposer ou de s'en protéger (quitte à utiliser des méthodes radicales), le Soleil est loin de se tenir tranquille au centre de notre système. L'astre a une vie propre bien réglée et suit des cycles réguliers d'une durée de 11 ans. Lorsque l'on arrive vers la fin de ces derniers, on parle d'une période mouvementée appelée maximum solaire. Elle est justement en train d'arriver et devrait se tenir entre la fin de l'année 2024 et le début de 2026.

Point culminant d'un cycle, les effets du maximum solaire sont très visibles : le nombre de tâches solaires augmente, les éruptions solaires se font plus fréquentes et plus violentes, tandis que les éjections de masse coronale (des bulles de plasma produites dans la couronne solaire) deviennent de plus en plus nombreuses. Chez nous, cela entraîne par exemple des perturbations dans les systèmes de communication par satellite comme nos GPS. Dans le même temps, le Soleil subit un phénomène tout aussi impactant.

Ce phénomène solaire se produit une fois tous les 22 ans et nous affecte concrètement

À mesure que le maximum solaire gagne en intensité, les champs magnétiques du Soleil se déplacent et finissent par s'inverser. C'est quelque chose que la communauté scientifique observe depuis longtemps sans pouvoir l'expliquer totalement. On connait cependant ses effets concrets et ils sont bénéfiques. L'inversion entraîne des ondulations sur une surface appelée nappe de courant. Elle part de l'équateur du Soleil et s'étend sur des milliards de kilomètres.

Ces mouvements permettent au Soleil de former un véritable bouclier contre les rayons cosmiques. Se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, environ 300 000 kilomètres par seconde, ils sont un danger potentiel pour les appareils en orbite autour de notre planète, les astronautes hors de son atmosphère et nos systèmes électroniques sensibles. Grâce à l'inversion des champs magnétiques solaires, nous sommes donc mieux protégés contre les effets néfastes de ces rayons.

