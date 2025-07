YouTube réautorise les insultes dans les vidéos, mais sous certaines conditions

Si vous constatez une hausse de l'emploi du langage grossier dans les vidéos YouTube, c'est parce que la plateforme le punit beaucoup moins.

Au cours des dernières années, YouTube a imposé des consignes de plus en plus strictes aux créateurs en ce qui concerne la présence d'insultes et de langage grossier ou vulgaire dans leurs vidéos. La plateforme a mis à jour ses directives en la matière et lâche un peu de lest. Les vidéos ne seront plus systématiquement démonétisées dans certaines situations. “L'utilisation occasionnelle de langage grossier ne signifie pas nécessairement que la vidéo n'est pas adaptée aux annonces”, explique YouTube. Mais il faudra tout de même suivre un certain nombre de règles pour ne pas être rattrapé par la patrouille.

Les termes vulgaires abrégés ou masqués, ou mots comme “bordel” ou “chiant”, dans le titre, la miniature ou la vidéo, peuvent générer des revenus publicitaires. Idem pour le langage plutôt vulgaire tel que “salope”, “crétin”, “connard” et “merde” utilisés fréquemment dans la vidéo. Ces mots sont donc autorisés si bipés ou coupés pour l'audio, pas affichés en entier pour le texte, ou s'ils font partie d'une expression abrégée (comme WTF pour what the fuck).

Le langage grossier fait son retour sur YouTube

Ce que YouTube décrit comme du langage plutôt vulgaire peut par contre impacter les revenus publicitaires s'ils sont utilisés dans le titre ou dans la miniature de la vidéo. L'idée est que certains mots peuvent être prononcés dans une vidéo parce qu'ils font partie du langage de tous les jours, mais la plateforme ne veut pas que les créateurs y aient recours pour faire la promotion de leurs productions.

Enfin, certains contenus ne peuvent générer des revenus publicitaires sous aucun prétexte. C'est le cas :

Du langage très vulgaire (comme “n*quer”) utilisé dans les miniatures ou les titres.

Du langage extrêmement vulgaire, tel que du langage ou des insultes incitant à la haine dans la vidéo, la miniature ou le titre, comme les mots “n*gre” ou “p*dé”.

En ce qui concerne la violence et le contenu pour adulte, les mêmes restrictions s'appliquent qu'auparavant.