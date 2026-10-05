Android 17 : votre Google Pixel rame depuis la mise à jour de septembre ? Vous n’êtes pas le seul, voici pourquoi

Plusieurs utilisateurs de smartphone Pixel ont remarqué des baisses de performances depuis l’installation de la mise à jour Android 17 QPR1 déployée mi-septembre. GrapheneOS apporte une explication à ce dysfonctionnement désagréable.

Test Google Pixel 11
Crédits : Phonandroid

Certaines mises à jour sont parfois contreproductives. Alors qu’elles sont censées apporter des améliorations, elles font parfois plus de mal que de bien aux smartphones sur lesquels elles sont installées. Les Google Pixel en ont déjà fait les frais – et de manière assez chaotique – en mars dernier. Et l’histoire pourrait plus ou moins se répéter avec la mise à jour Android 17 QPR1 de septembre.

Il est ressorti d’un sondage réalisé par Android Authority que le principal dysfonctionnement lié à l’installation de cette fameuse mise à jour était une dégradation des performances des Pixel – et ce n’est pas le seul bug que rencontrent actuellement leurs propriétaires. Une constatation partagée par les développeurs de GrapheneOS, la célèbre ROM custom Android axée sur la sécurité. Surtout, ils expliquent pourquoi Android 17 QPR1 provoque des plantages et des ralentissements.

Voici pourquoi votre Pixel rame depuis la mise à jour Android 17 QPR1 selon GrapheneOS

GrapheneOS a longtemps été une exclusivité des smartphones de Google, les Pixel étant les seuls à répondre aux critères de sécurité définis par les développeurs de la version modifiée d’Android. Et alors que le nom du premier smartphone non-Pixel compatible avec GrapheneOS a été révélé, il semble y avoir de l’eau dans le gaz entre les parents de la ROM custom et la firme de Mountain View.

GrapheneOS avait initialement déconseillé l’achat des Pixel 11, une brique de protection jugée indispensable étant manquante. Puis, la bêta 4 d’Android 17 QPR2 semblait les avoir réconciliés. Mais la mise à jour Android 17 QPR1 déployée le 15 septembre a manifestement remis de l’huile sur le feu.

GrapheneOS s’est en effet exprimé à son sujet, déclarant : « Cette version présente une régression dans l’arbre de pilotes du noyau Pixel, provoquant des saccades, des ralentissements et des blocages complets en cas de forte sollicitation de la mémoire. »

L’équipe se défend de toute implication dans ce dysfonctionnement, précisant que GrapheneOS a « également été affecté ». Elle indique toutefois avoir déjà corrigé le problème dans la version du 2 octobre.

Google Pixel Android 17 QPR1 ralentissements plantages GrapheneOS

Mais les Pixel sous la version classique Android touchés par ces ralentissements ne sont pas encore sortis d’affaire : ils doivent attendre le correctif de Google. GrapheneOS le rappelle et en profite par ailleurs pour tacler le temps que met habituellement le géant de la tech à déployer des correctifs, concluant par : « Décembre 2026 ne serait pas surprenant. » Espérons que Google le fasse mentir…


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