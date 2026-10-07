Google Wallet : l’affichage des cartes bancaires change, voici à quoi il ressemble désormais

Google déploie en ce moment un nouvel affichage pour les cartes bancaires conservées dans l’application Google Wallet. Certains le trouveront plus pratique, d’autres moins. Dans tous les cas, il va falloir s’y habituer.

L’application Google Wallet est bien pratique. Elle permet déjà de centraliser les versions numériques de vos cartes bancaires, cartes de fidélité, billets d’avion ou de cinéma histoire de toujours les avoir à portée de main. Et bientôt, vous pourrez même vous servir de Wallet pour stocker votre passeport ou votre carte d’identité si vous le souhaitez. Quand vous y enregistrez plusieurs cartes de paiement, celles-ci sont agencées dans un carrousel.

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Vous pouvez définir une carte principale qui s’affichera toujours en premier, et voir un petit bout des autres à gauche et à droite de cette dernière. L’ordre global est également personnalisable. La dernière mise à jour de Google Wallet change tout ça. Le carrousel disparaît au profit d’un empilage des cartes bancaires les unes sur les autres. Une disposition qui modifie un peu les habitudes que vous avez prises jusque-là, notamment avec l’ajout d’un bouton qui n’existait pas auparavant.

Google Wallet change l’agencement des cartes bancaires enregistrées

Vous pouvez voir le rendu final ci-dessous. Faire glisser les cartes vers le bas affiche toutes celles que vous avez enregistré dans une page dédiée. Une option « Gérer les méthodes de paiement » (la traduction française finale pourra différée) permet de les réorganiser dans l’ordre de votre choix.

Plus qu’à choisir une carte en appuyant dessus pour payer avec. Voir les détails ainsi que l’historique des transactions réalisées avec cette dernière nécessite d’appuyer sur la nouvelle icône en forme d’engrenage en haut à droite. Cela rajoute une étape supplémentaire par rapport à l’ancienne disposition.

La mise à jour de Google Wallet se fait côté serveurs, pas via le téléchargement d’une nouvelle version de l’application sur le Play Store. Vous n’avez donc rien à faire pour la voir arriver chez vous. Elle est actuellement en cours de déploiement global après avoir été aperçue en septembre dernier. De notre côté, nous ne l’avons pas encore vu sur nos appareils.

Source : 9to5Google