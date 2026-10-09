La Pad 20 Pro est la nouvelle tablette de milieu de gamme de Honor, aussi bien destinée à une utilisation professionnelle que personnelle. A ce titre, elle est dotée d’un écran LCD de 12,1 pouces, de la puce Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 et d’une batterie de 10100 mAh.

Après la tablette Honor MagicPad 4, que nous avons testée au mois de mars dernier, et qui se distingue par son écran OLED, son extrême finesse et son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen5, le constructeur revient aujourd’hui avec un nouveau modèle, plus abordable, la Honor Pad 20 Pro.

Rien à voir avec la Honor Pad 10 Pro, dévoilée en avril dernier et qui n’a pas été lancée chez nous. Celle-ci est plus légère, car un peu plus petite (11,5 pouces, contre 12,1 pouces pour la Pad 20 Pro), et son écran LCD est au format 3:2. De plus, la Pad 10 Pro embarque un processeur Mediatek, alors que les performances de la nouvelle tablette sont désormais assurées par le Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm.

La Honor Pad 20 Pro constitue une alternative plus abordable à sa grande sœur, pour profiter de contenus multimédias (la MagicPad 4 est vendue 600 €), grâce à un équipement un peu moins ambitieux, avec en particulier un écran LCD.

Voyons quels sont les services qui peuvent être rendus par la tablette et comment son équipement se comporte lorsqu’il s’agit de se divertir et de travailler.

Prix et disponibilité

La tablette Honor Pad 20 Pro n’est déclinée qu’en une seule version, équipée de 8 Go de mémoire et de 256 Go d’espace de stockage. Son prix public est de 599,99 €. Le constructeur propose également – pour 50 € supplémentaires – un pack comprenant – en plus de la tablette – un clavier Bluetooth, le stylet Magic Pencil 4s, ainsi que les écouteurs Honor Choice earbuds Lite.

Bon point, jusqu’au 1er novembre, un coupon de 150 € permet de ramener le prix de la tablette à seulement 449,90 € (et celui du pack à 499,90 €).

La tablette se retrouve donc en concurrence avec plusieurs autres appareils vendus aux alentours de 450 € / 500 € :

Oppo Pad 5, un clone de la OnePlus Pad Go 2, qui n’est plus commercialisée, puisque la marque OnePlus cesse ses activités chez nous. Le modèle Oppo est vendu 459 €, avec 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage.

Xiaomi Pad 8 : 501 € (8 / 128 Go) ou 551 € (8 Go / 256 Go).

Samsung Galaxy Tab S10 Lite : 449 € (6 Go / 128 Go).

Design

Le châssis de la Honor Pad 20 Pro est entièrement réalisé en aluminium. Avec un poids de 537 grammes et une épaisseur de 6,3 mm (contre un peu moins de 5 mm pour la MagicPad 4), la tablette offre une bonne prise en main.

Le constructeur chinois ne la propose qu’en un seul coloris, gris argenté. Ce dernier confère un look sobre et sophistiqué à la Honor Pad 20 Pro. De plus, cela permet de rendre les traces de doigts très peu visibles, ce qui est toujours appréciable. D’autre part, le bloc optique se fait discret, avec juste un liseré métallique.

La Honor Pad 20 Pro est particulièrement bien équipée pour diffuser du son. En effet, elle est dotée de six haut-parleurs (et 2 micros), qui délivrent un excellent rendu audio. Dès lors, il s’avère particulièrement agréable de regarder des vidéos YouTube ou des films sur Netflix, d’écouter de la musique et de jouer, grâce à des basses parfaitement audibles. Pas besoin de mettre son casque pour en prendre plein les oreilles.

De plus, la tablette propose un mode Audio spatial qui s’avère effet convaincant. Ce dernier est d’autant plus appréciable qu’on ne constate pas le même déséquilibre entre les haut-parleurs gauche et droit que sur un smartphone. Cerise sur le gâteau, le volume sonore maximum est satisfaisant.

Certains pourront juste regretter l’absence d’un égaliseur, qui aurait pu les convaincre définitivement, en offrant la possibilité de configurer un son plus chaud, avec plus de basses, ou – au contraire – plus neutre.

D’autre part, si le port USB type C n’est que de type USB 2, qui ne permet pas de bénéficier d’un taux de transfert très élevé, si on connecte une clé USB ou un disque dur à la tablette, les transferts de données sans fil sont assurés de s’effectuer dans les meilleures conditions possibles, puisque la Honor Pad 20 Pro supporte les standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0.

Dommage, à l’instar de sa grande sœur, aucune certification particulière n’est annoncée concernant l’étanchéité de la tablette à l’eau ou à la poussière. Gare donc aux accidents. Rappelons que, de son côté, la Xiaomi Pad 8 est certifiée IP54, ce qui peut rassurer si on utilise la tablette sous la pluie.

Signalons enfin qu’en l’absence d’un lecteur d’empreintes digitales, il est possible de sécuriser l’accès à Android, en activant l’option de reconnaissance du visage de l’utilisateur (plus rapide et plus pratique qu’un code PIN).

Les accessoires

En option, il est possible de se procurer un clavier / étui de protection, qui fonctionne en Bluetooth. Petit regret, ce dernier est assez minimaliste. En effet, il ne comporte ni pavé tactile, ni pavé numérique, ni touches rétro éclairées.

Sa batterie se recharge par l’intermédiaire d’un port USB C. D’autre part, si la tablette est fermement maintenant par aimantation, un seul angle de vision est possible. Celui-ci offre néanmoins une bonne lisibilité, à défaut d’une grande flexibilité.

Bon point, le clavier dispose de nombreuses touches autorisant des actions spécifiques :

Une touche AI procure un accès direct à Gemini

Deux touches, estampillées APP1 et APP2, procurent des raccourcis vers deux applications, définies dans les paramètres.

Deux touches permettent de désactiver le micro et le capteur photo.

Une touche d’accès rapide à l’application Notes.

Des touches permettent de réaliser une capture d’écran ou de déclencher une capture d’écran vidéo.

–> AI Speech to text feature ??? touche AI ? prise de notes rapides –> on parle et la transcription apparaît immédiatement.

La tablette peut également être utilisée avec un Stylet, en particulier pour prendre des notes directement à l’écran. En revanche, Honor n’a pas jugé bon de pré installer un logiciel de dessin. On peut toutefois utiliser l’application Notes pour créer une note manuscrite un peu design, à l’aide de quelques types de stylos.

Pratique, le stylet est équipé d’un bouton, sur lequel il suffit d’effectuer une double pression pour remplacer l’outil en cours d’utilisation par la gomme. Enfin, comme souvent, il suffit de le poser sur la tranche de la tablette pour recharger sa batterie (il y est maintenu par aimantation).

OS et applications

La tablette Honor Pad 20 Pro fonctionne sous Android 16, avec la surcouche MagicOS 10. Et ce qui est rassurant, c’est que le constructeur indique que les mises à jour seront effectuées pour les six prochaines années (OS et sécurité).

Autre bon point, toutes les fonctions d’usage qui font appel à l’intelligence artificielle sont présentes :

Souvenirs IA : un pense-bête numérique, dans lequel on peut stocker des captures d’écran, qui sont analysées par l’IA afin d’en tirer des informations, de les regrouper, etc.

Suggestions IA : un bloc, affiché sur l’écran principal d’Android, qui procure un accès rapide aux applications souvent utilisées.

AI Memo : transcription d’un enregistrement audio d’une réunion (pas vraiment utile quand on utilise la tablette chez soit).

Portail magique : prendre un élément affiché, comme une photo, et le faire glisser vers le bord de l’écran pour faire apparaître plusieurs applications susceptibles d’en faire bon usage (envoi par mail, retouche, etc.).

Rédaction IA (amélioration des textes que l’on écrit).

Volet magique : panneau accessible de puis le bord de l’écran, qui permet d’ouvrir rapidement diverses applications.

Détection de deepfakes et de clonage de voix (pas évident que cela soit utile pour le grand public).

Sans oublier les traditionnelles fonctions de retouche photo par IA : extension d’image, gomme, beauté par IA (pour les portraits) ou encore découpe IA (détourage d’un objet ou d’une personne en vue d’un déplacement vers une autre image).

La Honor Pad 20 Pro propose également la fonction appelée Image à vidéo. Celle-ci a une étonnante faculté à transformer une photo – d’un paysage, d’un animal ou d’une personne – en un petit film, vraiment bluffant (la plupart du temps), en faisant bouger les différents éléments de l’image. Étonnante, mais payante également, une fois les trois essais gratuits utilisés. Autant demander directement à un autre service IA gratuit en ligne, comme KlingAI.

On peut également utiliser la fonction, plus basique, appelée Film instantané IA qui permet de réaliser automatiquement un petit montage vidéo, en quelques secondes, à partir de plusieurs photos, accompagnées d’une musique d’ambiance et de petites animations.

Mode PC

Si on utilise la Honor Pad 20 Pro avec son clavier et une souris Bluetooth, il est possible d’activer le mode PC. À partir de ce moment, on peut déposer les icônes de nos applications préférées sur le bureau, comme sous Windows, et utiliser la combinaison Alt + Tab pour voir les différentes applications ouvertes, et en sélectionner rapidement une pour la faire passer en avant plan.

De plus, on dispose d’une barre des tâches, montrant certaines applications qui ont été minimisées, ainsi qu’une icône qui permet de partager l’écran en 2,3 ou 4 zones, dans lesquelles vont s’afficher les fenêtres des applications. Ces dernières demeurent facilement déplaçables et redimensionnables.

Affichage

La Honor Pad 20 Pro exploite un écran LCD IPS de 12,1 pouces de diagonale. Sa concurrente, la Xiaomi Pad 8 offre une dalle légèrement plus petite (11,2 pouces), qui utilise la même technologie (alors que, rappelons-le, la Honor MagicPad 4 est dotée d’un écran – OLED – de 12,3 pouces).

Grâce à des bordures d’écran assez fines (mois épaisses que sur la Galaxy Tab A11+ de Samsung par exemple), l’attention de l’utilisateur est pleinement focalisée sur les données affichées.

La tablette Honor affiche des images précises, avec une définition de 3000 x 1872 pixels. Et, comme sa grande sœur, elle supporte un taux de rafraîchissement maximum de 165 Hz (les modes 60 Hz, 120 Hz et dynamique sont également activables). Selon nous, cette montée en fréquence est quelque peu inutile, comparativement au mode 144 Hz de la Xiaomi Pad 8 (qui apporte déjà peu de chose par rapport au bon vieux mode 120 Hz). Mais bon, pourquoi pas ? On ne peut pas vraiment reprocher à Honor de recourir aux dernières technologies en date, fussent-elles inutiles.

Selon les mesures que nous avons réalisées, les performances de la dalle LCD ne sont pas renversantes :

Luminosité maximale mesurée : 463 nits (standard) / 532 nits (luminosité automatique). C’est moins satisfaisant que ce que nous avons pu mesurer sur la tablette Xiaomi Pad 8 (600 à 800 nits).

Le taux de contraste mesuré est de 1519:1. Ce résultat s’avère plutôt bon, pour une dalle LCD (rien à voir cependant avec les modèles OLED bien sur). C’est d’ailleurs exactement la valeur qui est annoncée par Honor.

Enfin, la colorimétrie de la dalle IPS n’est pas glorieuse : la température moyenne des couleurs est un peu trop froide, quel que soit le profil d’affichage sélectionné (couleurs Normales ou couleurs Vives). Il est néanmoins possible de réchauffer la palette de couleurs manuellement. De plus, la fidélité des couleurs n’est pas respectée, puisque le Delta E moyen a été mesuré à 7,6 (il faudrait qu’il soit inférieur à 3).

L’écran de la Honor Pad 20 Pro souffre d’un autre problème : sa réflectivité est élevée. Ainsi, lorsqu’on se trouve chez soi, il est préférable de plonger la pièce dans la pénombre, autant que possible, sous peine de se voir à l’écran à la moindre scène comportant de nombreuses images très sombres (comme Le seigneur des anneaux, ci-dessus). En extérieur, la lisibilité devient encore plus problématique, si on se trouve directement sous le soleil.

Performances

À l’instar de la Xiaomi Pad 8, les performances de la tablette Honor Pad 20 Pro repose sur l’utilisation du processeur Snapdragon 8s Gen 4. Ce dernier est complété par 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage (sans possibilité de l’étendre, en utilisant une carte mémoire microSD).

Rappelons que la puce Qualcomm est particulièrement bien adaptée à ces tablettes de milieu de gamme, grâce à son architecture comprenant 8 cœurs, dont le plus rapide est cadencé à 3,21 GHz.

C’est donc sans surprise que les scores de la tablette Honor, avec les différents benchmarks, sont quasiment identiques à ceux obtenus par celle de Xiaomi. En revanche, la grande sœur de la Honor Pad 20 Pro, la MagicPad 4, embarque pour sa part la puce Snapdragon 8 Gen 5, qui affiche des performances très nettement supérieures.

D’autres tablettes concurrentes, comme celles de Oppo ou de Samsung, font appel au processeur Mediatek Dimensity 7300 / 7300 Ultra, et affichent donc des performances très en retrait par rapport à celles du processeur Qualcomm.

Ainsi équipée, la Honor Pad 20 Pro n’a jamais fait preuve du moindre signe de faiblesse, dans le cadre d’une utilisation bureautique et multimédia. Sa réactivité s’est avérée exemplaire.

Et même lorsqu’il fut question de jouer, par exemple à Fortnite, l’iGPU Adreno a été en mesure d’assurer des animations d’une grande fluidité, comportant 60 images par seconde, malgré l’utilisation de la qualité graphique Epique. Il a même permis de jouer en mode 120 Hz. Et si c’était seulement dans le plus bas mode graphique possible, la réactivité a alors été de tout premier ordre (entre 90 et 120 images par seconde, avec une moyenne à environ 100 images par seconde), ce qui a permis de prendre l’ascendant sur les personnes mal intentionnées, qui tentaient de mettre fin prématurément à nos parties.

Endurance

La batterie de la tablette, d’une capacité de 10100 mAh, n’a rien d’extraordinaire, compte tenu de son format de 12 pouces. Le constructeur assure qu’elle permet d’assurer une douzaine d’heures de lecture vidéo (sans autre précision).

Et force est de constater que notre test d’endurance, pour le streaming vidéo, montre que la Honor Pad 20 Pro peut faire mieux. En effet, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz (suffisant pour lire des vidéos) et une luminosité de 250 nits, le niveau de la batterie est passé de 100 % à 46 %, après avoir lu quatre fois un film de deux heures. On peut donc miser sur une autonomie totale d’un peu moins de 15 heures (14 heures et 49 minutes précisément),

D’autre part, avec le test d’endurance bureautique / multimédia de l’application PC Mark, avec une fréquence variable cette fois (et toujours 250 nits), la tablette a fonctionné presque 8 heures (7 heures et 50 minutes). Et, en mode 60 Hz, c’est bien évidemment mieux : 10 heures et 17 minutes. Ces résultats, satisfaisants, sont quasiment équivalents à ceux obtenus avec la Xiaomi Pad 8.

La recharge filaire peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un adaptateur USB C d’une puissance maximale de 66 W (contre 45 W pour la Xiaomi Pad 8). Ainsi, après 30 minutes de recharge, nous avons pu constater que la batterie avait retrouvé 37 % de sa pleine charge, puis 74 % au bout d’une heure. Au final, il faut attendre un peu plus d’une heure et demie avant de refaire totalement le plein d’énergie.

Photo

Pour ce qui est de l’équipement photo, la Honor Pad 20 Pro ne fait pas dans d’originalité. Et, après tout, c’est plutôt normal, car la tablette n’est a priori pas l’appareil qu’on va utiliser en priorité pour prendre des photos entre amis ou lors d’une réunion de famille.

On ne retrouve donc qu’un seul objectif dorsal, qui offre une ouverture de f/2.0, et qui est associé à un capteur de 13 mégapixels. Malgré cette faible définition, les clichés réalisés s’avèrent d’assez bonne qualité.

En revanche, si l’interface permet d’actionner un zoom numérique maximum de 10x, il est recommandé de se limiter à un facteur de grossissement minimal, de 2x en l’occurrence, si on désire obtenir des images pas trop dégradées par l’interpolation logicielle.

Les selfies, quant à eux, bénéficient d’une précision appréciable (définition de 8 mégapixels). En effet, même si leur piqué n’est pas excellent, les détails de la peau et des cheveux s’avèrent plutôt bien reproduits. Lors des prises de vue en mode Portrait, on peut activer quelques fonctions d’embellissement, pour modifier le teint du visage, affiner ses contours, ou encore adoucir la peau.

En revanche, pour les séquences vidéo, la Honor Pad 20 Pro ne propose que le mode Full HD, avec seulement 30 images par seconde. Pas de quoi émouvoir les cinéastes en herbe.