En ce début d’octobre 2026, Asus sort un nouveau PC Zenbook au format 14″. Jusque-là, rien d’extraordinaire… Si ce n’est que trois configurations de processeur sont disponibles : en Intel, AMD ou Qualcomm. Et avoir le choix entre les 3 grandes marques de CPU au moment de l’achat, et non pas 2 comme c’est généralement le cas, c’est une petite révolution en soi. Nous avons essayé la version équipée d’un Snapdragon et vous en proposons un test complet.

Comme chaque année, le marché des PC ultraportables s’enrichit d’une foultitude de nouvelles machines sous Windows 11. Parmi elles, on trouve notamment l’Asus Zenbook 14 UX3480. Mais s’il reprend les codes stylistiques habituels du constructeur, l’une de ses principales particularités réside dans la variété des architectures matérielles proposées. Asus décline en effet son nouveau PC portable en trois versions, articulées autour de trois puces différentes :

une édition profitant d’un processeur Intel Core Ultra ;

une mouture flanquée d’un processeur AMD Ryzen AI ;

une version équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon X (ARM).

Chaque déclinaison conserve le même châssis et la même philosophie globale, mais s’adresse à des utilisateurs et utilisatrices spécifiques, selon l’écosystème matériel recherché… Et se différencie surtout par la taille du porte-monnaie de chacun et chacune !

Pour les besoins de ce test, nous avons eu entre les mains la version équipée d’un Snapdragon X126100 cadencé à 2,96 GHz, de 16 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage. Cette puce signée Qualcomm intègre 8 cœurs Oryon se veut moins chère que ce qu’on peut trouver chez Intel ou AMD.. Mais elle permet aussi au Zenbook 14 de se positionner en concurrent direct du MacBook Neo d’Apple en termes de prix.

Prix et disponibilité du Zenbook 14 UX3480

En termes de tarifs, le positionnement de ce PC portable varie selon la configuration choisie et le type de processeur. En “entrée de gamme”, on trouve la version Qualcomm. Elle est commercialisée à un prix de départ de 899 euros pour la version de base équipée de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage SSD. Sa déclinaison dotée de 16 Go de RAM s’affiche quant à elle à 1199,99 euros. Cependant, selon les distributeurs et les offres promotionnelles de lancement (notamment chez Boulanger, Fnac, Darty ou Cdiscount), des baisses de prix sont déjà constatées, plaçant parfois la mouture 8 Go / 256 Go autour des 820 € et la version 16 Go aux alentours de 1000 €. Ces ajustements tarifaires permettent à Asus de rivaliser de manière agressive face aux ordinateurs portables rivaux sous la barre des 1 000 euros.

Les versions équipées de puces traditionnelles x86 se situent bien évidemment dans une tranche supérieure. La déclinaison AMD embarquant un processeur de la série Ryzen AI est annoncée sur l’eStore Asus à 1499,99 €. Notez que pour ce prix, on bénéficie de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. La version Intel, dotée d’un processeur Intel Core Ultra, affiche un prix de départ identique : on la trouve en effet à partir de 1499,99 € sur le magasin en ligne officiel d’Asus. Il faudra néanmoins compter 350 € de plus pour profiter d’un écran tactile ou 800 € supplémentaires pour bénéficier à la fois d’un écran tactile et d’une définition de 2880 x 1800 pixels.

Quant à la disponibilité des différents modèles, elle est prévue pour début octobre 2026, avec des ouvertures de précommandes et des livraisons effectives dès à présent du mois sur le site officiel d’Asus, ainsi que chez l’ensemble des revendeurs partenaires majeurs.

Design

Le Zenbook 14 UX3480 mesure 311,1 x 215,8 x 16,9 mm, pour un poids de 1,1 kg (1 145 g mesurés précisément sur notre balance). Il s’inscrit donc dans la gamme des ultraportables légers et faciles à transporter au quotidien. Son épaisseur n’est que de 2,1 cm sur la partie la plus haute située vers l’arrière du châssis, ce qui lui permet de se glisser sans le moindre effort dans une pochette ou un sac à dos.

L’ultraportable utilise un matériau Ceraluminum sur le capot supérieur, un alliage qui combine la légèreté de l’aluminium et la rigidité de la céramique. Avantage ? Ce traitement offre une surface mate peu sujette aux traces de doigts et résistante aux rayures. Inspiré des modèles les plus haut de gamme de la marque (comme le Zenbook S), le Ceraluminum confère un toucher doux et granuleux évoquant la pierre polie. Néanmoins, nous vous conseillons d’investir dans une housse de protection dédiée, surtout si vous voulez les petites rayures quand vous glissez l’appareil au fin fond de votre sac à dos.

Le dessous du châssis et le repose-poignets font quant à eux appel à de l’aluminium classique. Les contours d’écran reposent pour leur part sur de fines bordures en plastique noir.

La rigidité globale de l’ordinateur est satisfaisante sur tous les points. Certes, le centre du clavier affiche une légère flexion sous une pression très marquée, mais cela n’impacte pas l’utilisation courante. Le capot de l’écran fait preuve d’une souplesse un peu plus prononcée lors d’une torsion. Enfin, les charnières permettent une ouverture fluide du capot.

L’assemblage s’avère irréprochable et ne souffre d’aucun jeu mécanique ni craquement dérangeant lors de la manipulation de l’appareil à une main. Les lignes adoucies du boîtier éliminent les arêtes tranchantes sur les bords du repose-poignets, garantissant une ergonomie très agréable pour les longues sessions de travail. Côté connectique, Le Zenbook 14 intègre les éléments suivants :

Deux ports USB-C 3.2 Gen 2 à gauche, prenant en charge la recharge Power Delivery et la norme DisplayPort ;

Un port HDMI 2.1 (TMDS) situé également sur la tranche gauche et capable de sortir un flux jusqu’en 4K à 60 Hz ;

Une prise au format jack 3,5 mm pour l’audio située sur le côté gauch.

Comme la plupart des PC actuels, celui-ci n’offre aucun lecteur de cartes SD ou microSD. Cependant, la présence simultanée de ports USB-C, d’un port USB-A et d’un port HDMI natif grand format donne au Zenbook 14 un avantage indéniable face au MacBook Neo.

La connectivité sans fil repose sur un module Qualcomm FastConnect 6900, qui assure la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4. Cette puce réseau fait preuve d’une grande stabilité lors des transferts de gros fichiers en Wi-Fi local. Selon nos tests, les débits s’élèvent à plus de 1 900 Mbit/s, que ce soit en émission ou en réception.

Une webcam 1080p accompagnée d’un capteur infrarouge pour la reconnaissance faciale Windows Hello complète le tout. Le capteur Full HD (2,1 Mpx) offre un piqué de précision moyenne, avec un rendu parfois légèrement granuleux dans les environnements sombres. Néanmoins, il s’avère parfaitement adéquat pour la visioconférence professionnelle. Bon point : le déverrouillage facial par infrarouge fonctionne de façon quasi instantanée, même dans la pénombre. En l’absence d’obturateur mécanique, Asus a prévu deux touches dédiées sur la rangée supérieure du clavier pour couper rapidement le microphone et le flux caméra

Autre point fort de ce PC : ses différents « périphériques de saisie ». Comprenez par là son clavier et son trackpad. Le clavier à touches chiclet propose une course de frappe de 1,7 mm. De quoi assurer à ce Zenbook 14 un excellent confort de saisie. Un rétroéclairage blanc sur plusieurs niveaux d’intensité assure la lisibilité dans l’obscurité. Quant au pavé tactile mécanique, il présente des dimensions généreuses et une glisse précise, et offre un clic physique ferme et silencieux. La surface en verre du pavé tactile est très agréable et gère parfaitement l’ensemble des gestes multi-touch de Windows 11. On regrettera toutefois l’absence de retours haptiques sur ce modèle intermédiaire, ce qui contraint à l’usage d’une pression mécanique un peu plus marquée sur les coins inférieurs du trackpad.

Ecran

L’affichage est confié à une dalle OLED au format 16:10 de 14 pouces. La définition s’élève à 1920 x 1200 pixels maximale, soit une résolution de 162 ppi. A noter également que l’écran adopte un revêtement brillant. Les mesures techniques révèlent des prestations contrastées : La luminosité maximale moyenne s’établit à 304 cd/m² (avec un pic au centre à 308 cd/m²). Ce niveau reste modeste pour une dalle brillante et peut poser des difficultés de lisibilité en environnement extérieur lumineux. En comparaison, l’écran LCD du MacBook Neo monte plus haut en luminosité (environ 500 cd/m²), mais s’incline lourdement face au Zenbook sur le terrain du contraste et de la profondeur des noirs.

En revanche, l’écran ne prend pas en charge les contenus HDR et son taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz. Si cela reste suffisant pour un usage axé sur la bureautique et le visionnage de films ou séries TV, un taux de 120 Hz aurait apporté plus de fluidité au défilement des pages web ou dans les jeux vidéo.

La technologie OLED garantit un taux de contraste théoriquement infini grâce à un niveau de noir mesuré à 0,01 cd/m². Cette caractéristique offre une immersion remarquable lors du visionnage de films et séries, les bandes noires s’effaçant totalement.

La fidélité des couleurs est de bon niveau, avec un Delta E moyen mesuré à 2,1 d’après nos mesures. Selon le profil sélectionné dans l’application myASUS, les écarts de nuances restent quasi imperceptibles à l’œil nu, avec un Delta E contenu sous la barre critique des 3. La température de couleur s’établit à 6 458 K, très proche de la norme de référence qui est de 6 500 K. Ce réglage garantit des blancs neutres, sans dérive vers le bleu ou le jaune.

Notez par ailleurs qu’Asus propose dans sa suite logicielle une option d’atténuation du scintillement via un contrôle continu de la tension, aussi appelé DC Dimming. Des fonctions dédiées à la préservation de la dalle OLED sont également intégrées, afin d’éviter tout phénomène d’affichage « fantôme » ou de brûlure d’écran sur le long terme.

Capacités audio

Côté son, la restitution du Zenbook 14 UX3480 s’appuie sur un système de deux haut-parleurs stéréo situés sous la base de l’appareil. L’ensemble bénéficie d’une certification Dolby Atmos. Les médiums et les aigus sont équilibrés, ce qui permet une bonne compréhension des voix lors de sessions de visioconférence ou du visionnage de films.

Les basses restent en revanche limitées en raison du faible volume de la structure, ce qui reste habituel sur un ordinateur portable de cette catégorie. Le volume maximal atteint un niveau correct sans générer de saturation ou de distorsion harmonique excessive. Via la suite logicielle préinstallée, on a accès à l’application Dolby Settings, laquelle intègre un égaliseur complet ainsi que plusieurs modes d’écoute prédéfinis : Musique, Film, Jeu, Voix, ou Dynamique.]. Pour les écoutes au casque, la prise jack 3,5 mm délivre un signal propre. La connexion sans fil profite quant à elle du support des derniers codecs Bluetooth, grâce au processeur Qualcomm.

Puissance

Le modèle UX3480QA que nous avons eu en test embarque un processeur Qualcomm Snapdragon X1-26-100. Il s’agit d’un CPU 8 cœurs cadencés jusqu’à 2,97 GHz, associé à une puce graphique Adreno X1-45 et un NPU dédié aux traitements IA affichant 45 TOPS.

Notez qu’Asus fait le choix de souder la mémoire vive (RAM) à la carte mère en LPDDR5X, ce qui interdit toute évolution ultérieure. En revanche, le stockage est assuré par un SSD M.2 au format NVMe qui reste démontable et remplaçable par l’utilisateur, à condition de privilégier un module simple face. Il est également important de souligner que, si le Zenbook A14 (UX3407) de la génération précédente proposait 512 Go de stockage pour un prix similaire, cette référence UX3480 revoit sa capacité de base à 256 Go, principalement en raison de la hausse généralisée du coût de la RAM sur le marché.

Sur l’outil Cinebench 2026, le processeur obtient un score de 232 points en monocœur et de 1595 points en multicœurs. Avec un score de 11729, les mesures sous Geekbench 6 confirment une puissance CPU solide en multicœur. Cependant, en monocœur, la puce se situe légèrement en retrait face à d’autres processeurs x86 récents avec un résultat de 1896 points, comme l’Intel Core Ultra 5.

Nous avons également soumis le Zenbook 14 à l’utilitaire PCMark 10. L’indice de performance globale calculé atteint 54 points, se situant au même niveau que d’autres ultrabook sous Snapdragon X. Dans les faits, le traitement simultané de dizaines d’onglets sur Chrome, le travail sur des documents complexes et la retouche photo légère sous Photoshop ou Lightroom se déroulent sans le moindre problème. En utilisation courante (navigation web, bureautique, lecture vidéo), nous avons été particulièrement séduits par les performances fluides de ce PC.

Quant au SSD, nous avons soumis ses capacités à l’utilitaire CrystalDiskMark. Les débits mesurés grimpent à plus de 2,4 Go/s en lecture séquentielle et 2,0 Go/s en écriture. Bien qu’il s’agisse d’un SSD NVMe d’entrée de gamme, ces vitesses suffisent amplement à garantir des démarrages de Windows 11 en quelques secondes et des chargements d’applications très réactifs. Notons tout de même que sur la version 256 Go, l’espace réellement disponible pour l’utilisateur après l’installation du système d’exploitation et des utilitaires de base tourne autour des 160 Go.

Pour trouver la petite bête, il faut chercher du côté des performances graphiques. L”Adreno X1-45 constitue l’unique faiblesse de ce PC. D’après nos benchmarks 3D, les résultats restent très modestes. Lors de nos tests sur un jeu gourmand comme Shadow of the Tomb Raider en 1920 x 1200 pixels, l’affichage plafonne à seulement 13 images par seconde. Il fallait s’y attendre, ce processeur ne se destine donc pas aux jeux 3D exigeants ni aux rendus vidéo lourds.

Concernant la dissipation thermique et les nuisances sonores, le système de refroidissement est composé d’un unique ventilateur couplé à un caloduc en cuivre. Lors de tâches bureautiques classiques, le ventilateur reste totalement éteint ou inaudible. En charge maximale et prolongée, le souffle monte à un niveau sonore très contenu. Les températures relevées à la surface du clavier et du repose-poignets ne dépassent pas les 41 °C.

Autonomie et temps de recharge

L’Asus Zenbook 14 UX3480 est équipé d’une batterie d’une capacité de 50 Wh (sur la version que nous avons testée tout du moins, laquelle est équipée rappelons-le d’un Snapdragon). Cette capacité de 50 Wh est en légère baisse par rapport aux 70 Wh observés sur d’autres déclinaisons de 14 pouces de la marque. Toutefois, la très faible consommation de l’architecture ARM Qualcomm permet de compenser efficacement cette réduction.

Les valeurs d’autonomie annoncées par le fabricant varient selon les versions matérielles : plus de 30 heures d’autonomie annoncées pour la version Qualcomm. Plus de 33 heures pour l’édition AMD. Et plus de 29 heures pour la mouture Intel. Malgré la capacité modeste de la batterie, lors des tests en mode intensif et continu (lecture vidéo et navigation Web en Wi-Fi), l’appareil a dépassé les 15 heures d’utilisation. Un résultat vraiment très correct, que l’on aimerait retrouver plus souvent chez la concurrence. En usage purement bureautique (traitement de texte, consultation de sites, rédaction avec luminosité d’écran ajustée à 50 %), la batterie permet de tenir sans problème entre 17 et 18 heures d’affilée. En streaming vidéo continu (Netflix / YouTube en Wi-Fi), la durée de fonctionnement mesurée avoisine les 10 heures. De quoi pouvoir travailler toute une journée sans craindre la panne sèche.

Quant à la recharge, elle s’effectue par l’un des ports USB-C via un bloc d’alimentation universel supportant la charge Power Delivery. Selon nos tests, la recharge rapide permet de récupérer un peu moins de 60 % de la capacité de la batterie en 50 minutes. Il faudra patienter une heure pour récupérer 85 % d’autonomie.

Le bloc secteur de 68 W fourni dans la boîte est très compact. Il est aussi volumineux qu’un chargeur de smartphone, c’est dire. Et en cas d’oubli, on peut tout à fait utiliser le chargeur USB-C standard d’un téléphone.

Système d’exploitation et applications

Sans surprise, on retrouve sur ce PC Asus la version Famille de Windows 11 dédiée aux processeurs ARM. On pourrait croire que cette version souffre de problèmes de compatibilité avec l’OS, mais il n’en est rien. La grande majorité des applications courantes s’exécutent désormais de manière native.

Pour les logiciels x86 non optimisés, l’émulateur intégré PRISM de Microsoft prend le relais et ce, de façon totalement transparente. De temps à autre, on notera néanmoins une légère baisse de puissance. Quelques rares incompatibilités subsistent sur des utilitaires très spécifiques, certains pilotes de périphériques anciens ou des logiciels de création non mis à jour par leurs éditeurs, mais le système offre une bonne stabilité globale au quotidien.

Grâce à la présence d’un NPU dépassant le seuil des 40 TOPS, toutes les déclinaisons de ce PC (oui oui, même la version équipée d’un Snapdragon) disposent du label « Copilot+ PC ». On a ainsi accès aux fonctionnalités logicielles d’intelligence artificielle intégrées à Windows 11, telles que les effets studio pour la webcam, le sous-titrage en direct ou les outils de création assistée par Copilot. Sur la webcam, les fonctionnalités d’IA appliquent en temps réel le flou d’arrière-plan, le cadrage automatique du visage et le maintien artificiel du contact visuel sans solliciter ni grever l’autonomie du processeur principal.

Pour tout ce qui concerne la gestion de l’ordinateur, le fabricant préinstalle également l’application myASUS. Celle-ci permet de contrôler l’état de la batterie, la charge et la température du CPU, l’utilisation en temps réel de la mémoire et de l’espace de stockage. Cette même application constitue un véritable centre névralgique du PC. Elle donne notamment accès à la sélection des profils de performances (Mode Silencieux, Équilibré ou Performances), à la configuration fine de l’écran OLED (profils colorimétriques sRGB, DCI-P3, Display P3, niveau de scintillement DC Dimming) ainsi qu’à la gestion des mises à jour des pilotes système et du BIOS.