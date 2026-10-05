Le Samsung Galaxy S27 Ultra perdrait un privilège qu’il conserve depuis des années

Samsung mène ses essais loin des regards sur le futur Galaxy S27 Ultra. Un leaker vient d’y repérer un système de refroidissement légèrement agrandi. Derrière ce petit changement se joue en réalité le choix du processeur.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

Chaque génération de smartphones premium se décide en grande part sur le processeur. Rares sont les marques à concevoir leurs propres puces tout en achetant celles de Qualcomm, et Samsung fait partie de ce club très fermé. Ses modèles les plus chers reviennent systématiquement au fournisseur américain, pendant que le reste de la gamme se contente de la production maison. Beaucoup d’Européens connaissent bien cette frontière commerciale, année après année. L’équilibre pourrait bouger, car des relevés internes placent déjà l’Exynos 2700 devant le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Le rapport de force évolue.

Depuis l’été, les rumeurs concernant la future gamme s’accumulent. Côté composants, une flambée du prix de la mémoire vive pèse déjà sur les arbitrages entourant la prochaine série S27, et notre test du Samsung Galaxy S26 Ultrarappelle le niveau attendu sur ce segment. Un leaker connu sous le pseudonyme kro vient d’ajouter une pièce au dossier. Il a repéré dans les ateliers d’ingénierie des prototypes dotés d’une modification matérielle inhabituelle.

Samsung envisagerait de retirer le Snapdragon au Galaxy S27 Ultra pour y placer son Exynos 2700

Selon le message publié par kro sur X, certains prototypes de Galaxy S27 Ultra équipés de l’Exynos 2700 embarqueraient une chambre à vapeur légèrement plus grande. Ce dispositif se résume à une fine poche de liquide chargée d’évacuer la chaleur du processeur vers le châssis. L’agrandir coûte cher et oblige à repenser l’architecture interne du smartphone. Tout l’enjeu consiste à encaisser les longues sessions de jeu et les enregistrements vidéo en 8K sans grimper en température. Personne ne touche à cet élément sans une bonne raison.

Le modèle Ultra échappe depuis toujours aux puces maison, quel que soit le pays. Ce privilège alimente un bras de fer entre deux divisions du groupe sud-coréen. System LSI, la branche chargée de concevoir l’Exynos 2700, pousserait pour l’imposer sur toute la gamme. En face, la division mobile freinerait, préoccupée par les rendements, les coûts et la tenue en température sur la durée. Rien n’est tranché pour le Galaxy S27 Ultra, et Samsung n’a rien officialisé.


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