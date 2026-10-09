L’application Google change de visage, et ce petit bouton va vite devenir indispensable

L’application Google change discrètement d’allure sur les smartphones Android. Sa nouvelle version retouche l’élément le plus consulté de la page d’accueil. La barre de recherche gagne un raccourci inédit vers les images et les fichiers.

Depuis le début de l’année, Google remanie sans bruit les interfaces de ses logiciels mobiles. Messagerie, répertoire téléphonique, réglages, chacun reçoit sa petite retouche visuelle. Ces ajustements paraissent anodins, pourtant ils modifient des gestes répétés des dizaines de fois par jour. Côté photos, le sélecteur d’Android devrait lui aussi recevoir ses propres outils d’édition. À chaque fois, la firme de Mountain View avance par petites touches, sans annonce officielle.

L’application Google connaît le même traitement. Sa page d’accueil n’a pratiquement pas bougé depuis des années, avec un champ de saisie entouré de raccourcis rarement identifiés par le grand public. Juste en dessous, deux boutons colorés laissent une bonne partie des utilisateurs dans le flou. En parallèle, la recherche vocale de ce logiciel réunirait ses modes dispersés dans une seule barre d’outils. Un autre changement vient pourtant de quitter les versions de test.

La barre de recherche de l’application Google accueille un bouton pour les images et les fichiers

Sur la page d’accueil, la barre de recherche adopte un nouveau dessin, comme l’a repéré Android Authority. Elle paraît légèrement plus fine, avec un fond blanc, une bordure discrète et un léger effet d’ombre. Un bouton « plus » apparaît à sa gauche. Il ouvre un menu permettant de joindre une image ou un fichier, de générer un visuel avec Nano Banana, ou de changer de modèle pour le Mode IA de l’application Google. Ce générateur d’images maison voisine désormais avec le Mode IA, qui renvoie aux réponses conversationnelles du moteur.

Les deux raccourcis posés sous la barre portent enfin un nom explicite. Nano Banana s’affiche comme « Create » (créer), tandis que Search Live hérite du libellé « Talk » (parler). Joindre un fichier restait possible auparavant, mais il fallait d’abord toucher la barre elle-même pour voir apparaître le fameux bouton, et beaucoup ignoraient tout simplement que cette possibilité existait. Depuis la mise à jour, l’application Google fait gagner une étape à chaque pièce jointe. Tout cela arrive avec la version 17.65.17, repérée sur plusieurs appareils de test. Rien ne garantit toutefois que chacun la reçoive en même temps.