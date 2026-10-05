Android Auto : Google continue de perfectionner Gemini avec un changement de look et une option bien pratique

Google a imposé Gemini partout où il pouvait et notamment au sein d’Android Auto. Malgré un départ quelque peu laborieux, l’entreprise n’a jamais cessé de peaufiner son assistant IA. Et elle continue encore à l’heure actuelle, en développant une nouvelle animation et en travaillant à rendre ses réponses encore plus personnalisées.

android auto essentiel
Crédits : Google

Gemini est désormais bien intégré dans les moindres recoins des applications et services de Google. Son implémentation n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille, autant pour le géant de la tech que pour les utilisateurs. L’assistant IA s’est par exemple fait désirer au sein d’Android Auto : après l’annonce de son déploiement, il a fallu que quatre mois s’écoulent pour que son arrivée soit effective.

Quelques ajustements ont ensuite été nécessaires, puisqu’au début Gemini était une véritable pipelette et était souvent à l’ouest. Et Google est loin de se reposer sur ses lauriers : il n’a de cesse de poursuivre ses efforts pour améliorer l’expérience des conducteurs. La firme travaille actuellement sur une nouvelle animation pour Gemini dans Android Auto et poursuit le développement de l’option Personnalisation.

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Gemini sur Android Auto s’apprête à vous offrir des résultats plus personnalisés

En mai dernier, à l’occasion de sa conférence Google I/O, le géant de Mountain View a présenté sa petite révolution concernant son assistant IA. Il a notamment annoncé Neural Expressive, un nouveau langage visuel redéfinissant l’interface de Gemini. Google s’apprête désormais à étendre son usage à Gemini dans Android Auto.

C’est en tout cas ce que suggèrent les lignes de code découvertes par Android Authority dans la dernière version de l’application Android Auto (v17.9.664004). L’entreprise développe une nouvelle animation, que nos confrères sont parvenus à activer. Visible ci-dessous, elle se manifeste par une lueur bien plus « englobante » signifiant toujours que Gemini est à l’écoute, les boutons Gemini Live et de fermeture demeurant à chaque extrémité de l’écran.

Autre nouveauté repérée par nos confrères : une nouvelle option de « Personnalisation » pour Gemini dans Android Auto. Les extraits de code qui y sont associés suggèrent un fonctionnement similaire à celle sur smartphone, c’est-à-dire la possibilité pour l’assistant IA de se servir de vos conversations passées et des applications connectées (Gmail, Agenda…) pour vous apporter des réponses plus pertinentes ou d’afficher des résultats personnels.

Subtils, ces changements n’en seraient pas moins les bienvenus. Toutefois, rien ne garantit pour l’instant que Google finira par déployer cette animation revisitée et cette personnalisation approfondie. Affaire à suivre…


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