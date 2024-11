Nvidia RTX 5070 Ti : une fuite révèle que cette carte graphique sera plus puissante que prévu

Une nouvelle fuite a révélé les spécifications de la RTX 5070 Ti, une carte graphique très attendue de la prochaine génération de Nvidia. Ce modèle promet des performances nettement supérieures à celles des versions standards grâce à l’utilisation d’une puce haut de gamme.

Les cartes graphiques de prochaine génération de Nvidia, basées sur l’architecture Blackwell, continuent de susciter l’engouement. Alors que les rumeurs se concentraient principalement sur les RTX 5090, 5080 et 5070, une fuite récente fait état d’un nouveau modèle : la RTX 5070 Ti. Selon les informations partagées par le leaker reconnu Kopite7kimi, ce modèle pourrait se positionner entre la RTX 5070 et la 5080, tout en offrant une puissance nettement supérieure à la version standard. Cette annonce attise la curiosité des passionnés, surtout avec la promesse d’un excellent rapport puissance/prix.

La RTX 5070 Ti serait équipée de 8 960 cœurs CUDA, soit une augmentation significative par rapport aux 6 400 cœurs supposés de la RTX 5070. Elle utiliserait une version bridée de la puce GB203, la même que celle prévue pour la RTX 5080, tout en affichant une consommation énergétique estimée à 300W. Si celle-ci est confirmée, elle refléterait l’ambition de Nvidia de proposer une carte plus performante sans atteindre le haut de gamme de la série. Les spécifications exactes, comme les fréquences d’horloge, restent encore floues.

La RTX 5070 Ti promet d’augmenter l’écart avec la version standard

Avec une telle configuration, la RTX 5070 Ti pourrait offrir une amélioration de 16 % des cœurs CUDA par rapport à la RTX 4070 Ti. Ce bond en termes de performances, combiné à l’architecture Blackwell, pourrait en faire un modèle phare pour les gamers et créateurs de contenu exigeants. Cependant, les caractéristiques exactes restent incertaines, notamment la quantité de mémoire vidéo. Alors que la RTX 5070 pourrait se limiter à 12 Go de VRAM, certaines rumeurs évoquent 18 Go pour la version Ti.

Ce modèle s’ajoute aux produits que Nvidia pourrait dévoiler lors du CES 2025. À ce jour, les annonces officielles mentionnent principalement la RTX 5090 et la RTX 5080, mais l’apparition de la RTX 5070 Ti pourrait surprendre. Le fabricant semble vouloir marquer des différences plus nettes entre ses modèles pour répondre à des besoins spécifiques. Si cette carte est confirmée, elle pourrait devenir une alternative idéale pour ceux qui cherchent un équilibre entre performance et prix.

Source : videocardz