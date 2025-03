Les Nvidia RTX 5060 et 5050 viennent de fuiter, mais attendez avant de vous emballer

Les premières spécifications des GeForce RTX 5060 et RTX 5050 viennent de fuiter. Nvidia semble miser sur une évolution en douceur, avec peu de changement. La marque maintiendrait une stratégie plutôt conservatrice pour ces nouvelles cartes graphiques.

Le marché des cartes graphiques évolue constamment, mais les lancements récents ont souvent été marqués par une disponibilité limitée et des prix élevés. Les modèles d’entrée et de milieu de gamme sont particulièrement attendus, car ce sont eux qui équipent la majorité des joueurs. Nvidia prépare ses nouvelles RTX 5060 et 5050, et les premières fuites révèlent des choix techniques qui pourraient en décevoir certains.

Des spécifications présumées des GeForce RTX 5060 et 5050 ont été publiées par un leaker réputé. Ces nouvelles cartes utiliseraient l’architecture Blackwell et apporteraient quelques améliorations techniques, mais sans révolutionner l’offre actuelle. Nvidia semble privilégier une mise à jour légère, avec des performances en hausse modérée et une consommation énergétique accrue. Les premières informations indiquent que la mémoire et le bus resteront limités, ce qui pourrait restreindre les gains de performances, notamment en haute définition.

Les RTX 5060 et 5050 augmentent légèrement en puissance

D’après les informations disponibles, la RTX 5060 embarquerait 3 840 cœurs CUDA, contre 3 072 pour la RTX 4060. Elle conserverait un bus mémoire de 128 bits, mais passerait à de la mémoire GDDR7, un changement qui pourrait améliorer la bande passante. Sa consommation électrique grimperait à 150 W, contre 115 W pour le modèle précédent. La version Ti bénéficierait d’un plus grand nombre de cœurs CUDA et d’un choix entre 8 Go et 16 Go de mémoire GDDR7. Malgré ces évolutions, la largeur du bus mémoire resterait un facteur limitant, surtout en 1440p et 4K, où les performances pourraient stagner par rapport à la génération précédente.

La RTX 5050 marquerait le retour de la gamme xx50 après l’absence d’un modèle RTX 4050. Pourtant, ses spécifications restent proches de la RTX 3050, avec 2 560 cœurs CUDA et 8 Go de GDDR6 au lieu de la GDDR7. La consommation resterait à 130 W, laissant penser que l’amélioration des performances viendrait surtout des optimisations d’architecture et des fréquences revues à la hausse. La présence de mémoire GDDR6, au lieu de GDDR7 comme sur la RTX 5060, pourrait limiter son intérêt face aux alternatives concurrentes.