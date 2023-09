Les NFT ne valent plus un clou, Microsoft planche sur une Xbox portable, c’est le récap

Microsoft serait en train de concevoir une nouvelle console Xbox en mode portable, la quasi-totalité des NFT ne valent plus un clou et l’IA s’invite dans Windows 11, c’est le grand récap !

C’est l’heure du récap du 22 septembre 2023. Aujourd’hui, nous avons une technologie censée révolutionner le web qui se casse la figure, un fabricant qui bosse sur une nouvelle console et un OS qui fait appel à l’IA pour être plus simple d’utilisation. C’est parti !

Le marché des NFT est mort et personne n’est surpris

La folie NFT débutée en 2021 est définitivement terminée. Selon une étude réalisée par dappGambl, 95% d'entre eux ne valent plus rien aujourd’hui. Plus un rond. Nada. Certes, ils continuent d’être échangés et le marché fait de la résistance, mais il ne brasse plus d’argent. Les spéculateurs ayant dépensé parfois des centaines de milliers de dollars dans ces tokens virtuels n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Qui aurait pu prévoir ?

Lire – 95% des NFT ne valent plus rien, c’était couru d’avance

Windows 11 accueille l’IA pour vous aider dans vos tâches quotidiennes

Le 26 septembre prochain, la prochaine mise à jour de Windows 11 arrivera sur nos machines. La grosse nouveauté se nomme Copilot, un compagnon IA qui veut vous faciliter la vie. Il suffira de lui demander une tâche simple pour qu’il l’effectue. Pour l’instant, les usages sont limités, comme le rangement de la photothèque, l’écriture de modèle de mail ou la retouche dans Paint. A terme, Microsoft veut faire de l’IA le centre névralgique de son écosystème.

Lire – Windows 11 va devenir bien plus simple d’utilisation grâce à cette mise à jour dopée à l’IA

Microsoft préparerait une Xbox portable

Les documents liés au procès de Microsoft contre la FTC continuent de fuiter. Par leur biais, on sait que la firme de Redmond prépare un refresh de la Series X, une nouvelle console en 2028 mais aussi une machine portable ! Aucun détail pour le moment, mais il n’est pas étonnant de voir Microsoft s’intéresser au segment, alors que 2023 a vu l’émergence de nouveaux challengers comme Asus, Logitech, Razer ou Lenovo. La Xbox Portable arrivera-t-elle en 2024 ? Mystère…

Lire – Switch, Steam Deck, Razer Edge et bientôt Xbox ? Microsoft prépare aussi une console portable