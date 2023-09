95% des NFT ne valent plus rien, c’était couru d’avance

Une récente étude du site dappGambl révèle que 95 % des NFT en circulation n’ont plus aucune capitalisation. Autrement dit, les millions de dollars d’investissement, le fol engouement qui a secoué le web en 2021, tout cela ne vaut désormais plus un rond. On aimerait être surpris.

Il semble que la mort des NFT a été prophétisée à de nombreuses reprises. Depuis leur course folle au cours de l’année 2021, le marché a maintes fois chuté à des niveaux abyssaux, sans jamais vraiment disparaître de la circulation. Mais sans jamais remonter la pente non plus. Des centaines de collections, qui valaient autrefois des millions, ne sont désormais plus que l’ombre d’elles-mêmes.

Il ne manquait qu’une étude de grande ampleur pour confirmer la chose. C’est finalement le site dappGamble qui s’y est collé, en examinant pas moins de 73 257 collections. Le constat est sans appel : « 95 % des personnes possédant des collections NFT détiennent actuellement des investissements sans valeur », estime le site. Selon ce dernier, ce chiffre représente 23 millions de personnes.

Surprise, les NFT ne valent plus un rond

La première conclusion de rapport, d’ailleurs, peut paraître étonnante au vu de l’engouement qu’ont suscité les NFT à leur pic de popularité. En effet, seulement 21 % des NFT en circulation ont été vendus. Le reste n’ayant jamais trouvé preneur, ils n’ont fait l’objet d’aucune spéculation, ce qui n’aide bien sûr pas à leur faire prendre la valeur.

Mais, même ceux restants, la situation est catastrophique. 18 % des collections ont un prix de départ nul, « indiquant qu’une grande partie des collections, même les plus importantes, ont du mal à répondre à la demande ». La majorité des NFT valant encore quelque chose s’affichent en 5 et 100 dollars seulement. 1 % des NFT valent aujourd’hui plus de 6000 dollars.

Ainsi, jamais l’intérêt pour les NFT n’a été aussi bas auprès des investisseurs. L’étude rapporte notamment qu’une collection estimée à 13 millions de dollars s’est vendue à seulement 18 dollars. « Il s’agit d’un rappel brutal que, bien que les NFT ont introduit un nouveau modèle révolutionnaire pour la propriété et la monétisation des actifs numériques, ils restent un marché hautement spéculatif et volatile », conclut le rapport.

