Les mises à jour de Windows plus rapides, l’accès aux sites pirates interdit par les FAI, c’est le récap

Les updates de Windows seront bientôt plus rapides à télécharger, on connaît la date de lancement du Find N2 Flip d'Oppo, les FAI vont interdire l'accès à une cinquantaine de sites de téléchargement illégal, c'est le récap.

Et voilà, c'est le week-end. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons un petit résumé des actualités les plus notables de la veille. Quel est le menu du jour, demanderez-vous ? En entrée, nous commencerons par les mises à jour de Windows, qui devraient être beaucoup plus rapides grâce à un nouveau système baptisé UUP. En plat de résistance, vous trouverez plus d'une cinquantaine de sites prochainement bloqués par les FAI. Quel point commun les unit ? Tous proposent des téléchargements illégaux. Enfin, en guise de désert, nous vous proposons de découvrir la date de lancement de l'Oppo Find N 2 Pro en France. Allez, c'est parti et surtout : bon appétit !

Adieu les mises à jour interminables de Windows !

Bien que Microsoft ait fait de gros efforts concernant les mises à jour de Windows 10 ou Windows 11, les updates du système d'exploitation restent globalement quand même assez longues. Pour en finir avec cet épineux problème, le géant de Redmond a mis au point un nouveau système de mise à jour, baptisé UUP (Unified Update Platform). Grâce à une réduction drastique de la taille des fichiers, pouvant aller jusqu'à 30% par rapport au poids d'origine, les updates du système devraient largement gagner en temps de chargement.

Plus d'une cinquantaine de sites pirates seront bientôt inaccessibles

La justice a tranché : les FAI français (Orange, Bouygues, Free ou SFR) vont devoir bloquer l'accès à 53 sites de téléchargement illégal. Ainsi, les abonnés n'auront plus le moyen de consulter ces sites pirates, qui comptabilisent à eux seuls 2,8 millions de visiteurs uniques. Les FAI ont 18 mois pour prendre les mesures qui s'imposent.

Oppo lancera son Find N2 Flip la semaine prochaine

Si la première itération du Find N Flip nous avait particulièrement séduit, le constructeur Oppo récidive et s'apprête à lancer une nouvelle version de son pliable dans l'Hexagone. Le smartphone, qui n'était disponible pour le moment qu'en Chine, sera en effet lancé en France le 15 février prochain. Avec un prix probablement situé aux alentours des 1100 euros, le Z Flip 4 de Samsung s'est vraisemblablement trouvé un sérieux concurrent.

