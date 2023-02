Windows 10, 11 : les mises à jour seront bientôt beaucoup plus rapides, voici pourquoi

Microsoft vient d’annoncer le lancement de ses mises à jour UUP pour le 28 mars prochain. Si vous n’avez jamais entendu ce terme, sachez qu’il y a une chose à retenir : ces dernières seront beaucoup plus légères que les actuelles et, de fait, bien plus rapides à se télécharger et à s’installer. On vous explique.

Mettre à jour son PC Windows n’est pas toujours une mince affaire. En fonction de la mise à jour en question, il faut parfois la planifier la date et l’heure pour éviter de se retrouver privé d’ordinateur le temps de l’opération. Il faut dire que toutes les mises à jour ne se valent pas et certaines peuvent prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures dans certains cas.

Bien conscient de ce problème, Microsoft travaille depuis 2016 sur une solution très prometteuse : les mises à jour UUP, pour Unified Update Platform (plateforme de mise à jour unifiée). Si le concept peut paraître un brin technique, sa conséquence directe, elle, plaira au plus grand nombre. Ce dernier va en effet permettre de réduire considérablement le temps nécessaire pour mettre à jour son PC.

Microsoft annonce des mises à jour Windows 30 % plus rapides

Pour ce faire, Microsoft a réduit de manière drastique la taille des fichiers de mises à jour, jusqu’à 30 % selon ses dires. Ainsi, qui dit fichier plus léger dit téléchargement plus rapide. Ce n’est d’ailleurs pas le seul avantage des mises à jour UUP, puisque celles-ci peuvent inclure plusieurs éléments au sein d’une même mise à jour.

Autrement si, si vous êtes en retard sur certaines fonctionnalités ou certains correctifs de sécurité, vous pourrez tout installer en une fois, sans avoir besoin de redémarrer votre PC à plusieurs reprises. À cela s’ajoute la restauration automatique du système d’exploitation pendant le processus pour assurer un fonctionnement optimal.

Bref, les mises à jour UUP s’annoncent comme une petite révolution pour les utilisateurs Windows, qui débarqueront le 28 mars prochain.