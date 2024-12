Les Millennials et la Génération Z sont les champions des achats impulsifs sur les réseaux sociaux, cette étude le prouve

Les réseaux sociaux deviennent de véritables plateformes de shopping. Selon une étude récente, les Millennials et la Gen Z multiplient les achats impulsifs, souvent sans planification. Mais leurs choix qui varient selon les plateformes nous révèlent des tendances surprenantes.

Les Millennials et la Gen Z sont les deux générations qui dominent les tendances numériques. Les premiers, nés entre 1981 et 1996, ont grandi avec l’essor des sites d’e-commerce. Habitués à comparer avant d’acheter, ils adoptent désormais des habitudes plus spontanées sur les réseaux sociaux. Les seconds, composée des 18-24 ans, est souvent appelée “génération mobile“. Ils privilégient des applications connectées dans leur quotidien comme TikTok, Temu ou Spotify, et intègrent volontiers des outils technologiques comme l’intelligence artificielle dans leurs choix de consommation.

D’après une étude menée par GoDaddy auprès de 1 500 utilisateurs américains, 80 % de ces deux générations ont déjà effectué des achats sur les réseaux sociaux, une tendance qui reflète leur adoption massive des nouvelles technologies. Les différences entre ces derniers se reflètent dans leur choix de plateformes. Les Millennials privilégient Facebook, avec 52 % d’entre eux ayant effectué un achat dessus au cours des trois derniers mois. En revanche, la Gen Z s’oriente davantage vers TikTok, qui attire 52 % de ses acheteurs. Instagram reste un terrain commun, utilisé par environ 40 % des deux groupes. Ces données, issues du même rapport, montrent comment les habitudes évoluent selon les générations, influencées par les fonctionnalités et le contenu des réseaux sociaux.

Les achats impulsifs sur les réseaux sociaux divisent les Millennials et la Génération Z

Bien que ces générations achètent fréquemment sur les réseaux sociaux, elles restent prudentes lorsqu’il s’agit de dépenser des sommes importantes. Près de la moitié des Millennials et de la Gen Z hésitent à dépenser plus de 50 € par achat. Les principales craintes des acheteurs concernent la légitimité des vendeurs et les délais de livraison. Un manque de confiance dans les entreprises présentes sur les réseaux sociaux décourage également certains utilisateurs. Pourtant, les plateformes redoublent d’efforts pour rendre les achats en ligne plus sûrs.

Ces tendances représentent une opportunité pour les entreprises, en particulier les petites structures, d’optimiser leur présence sur les réseaux sociaux. Proposer des contenus interactifs et des options d’achat directes permettrait de capter l’attention des jeunes générations. Cependant, pour inspirer confiance, il est crucial de soigner la présentation des produits et de garantir des livraisons fiables. Les Millennials et la Gen Z façonnent une nouvelle ère du commerce, où les réseaux sociaux deviennent des vitrines incontournables pour les entreprises.