Les jeunes cadres ne peuvent plus se passer de l’IA au travail selon cette étude

Une nouvelle étude de Google Workspace révèle une tendance marquante : l'intelligence artificielle est devenue un outil incontournable pour la nouvelle génération de cadres. Selon cette enquête dévoilée ce lundi, 82 % des jeunes dirigeants intègrent déjà l'IA dans leurs tâches quotidiennes.

Les chiffres sont particulièrement frappants pour la génération Z, avec 93 % des répondants utilisant au moins deux outils d'IA par semaine. Les millennials ne sont pas en reste, puisque 79 % d'entre eux en font autant. Cette étude, menée par Harris Poll pour Google Workspace, a interrogé plus de 1 000 salariés américains âgés de 22 à 39 ans, occupant ou s'apprêtant à occuper des postes de direction.

Les usages de l'IA sont variés mais se concentrent principalement sur l'amélioration de l'écriture, la prise de notes et la synthèse de documents. Plus révélateur encore, 86 % des sondés estiment que l'IA pourrait les aider à devenir de meilleurs managers. La quasi-totalité des répondants (98 %) anticipe un impact significatif de l'IA sur leur secteur d'activité dans les cinq prochaines années.

L’IA s’impose massivement dans la vie professionnelle des jeunes salariés

« L'avenir du travail est là, et il est alimenté par l'IA », affirme Yulie Kwon Kim, vice-présidente produit chez Google Workspace. Cette révolution technologique permet aux jeunes d'améliorer leur communication avec leurs collègues et de libérer du temps pour des tâches plus stratégiques.

Cependant, l'adoption de l'IA en entreprise n'est pas sans soulever des questions. Malgré la popularité croissante d'outils comme ChatGPT d'OpenAI, devenu l'outil d'IA générative le plus utilisé dans le monde professionnel, certaines entreprises restent prudentes. JPMorgan et Apple, notamment, ont mis en place des restrictions pour encadrer l'utilisation de ces technologies par leurs employés. Les principales préoccupations concernent les risques d'erreurs et « d’hallucinations », ces réponses incorrectes ou trompeuses que peuvent générer les outils d'IA.

Quoi qu’il en soit, on est décidemment face à un changement profond dans les pratiques professionnelles, où l'IA n'est plus perçue comme une technologie du futur, mais comme un outil du présent. Et cela particulièrement pour les jeunes générations, qui adoptent sans surprise plus facilement les nouvelles technologies.