Voici les applications les plus téléchargées par les jeunes adultes de la Génération Z en 2024

La Génération Z influence fortement les tendances en matière d'applications mobiles. Entre réseaux sociaux, plateformes de streaming et outils d'éducation, leurs préférences révèlent les services les plus plébiscités cette année. Voici les applications qui ont séduit les 18-24 ans en 2024.

Ces dernières années, le marché des applications mobiles a été marqué par des changements rapides, notamment grâce à l'essor de la Génération Z, surnommée la “ génération mobile”. Composant près de 40 % des utilisateurs mobiles dans le monde, ce groupe privilégie des applications pratiques, innovantes et connectées à leur quotidien. Parmi leurs préférences, des applis révolutionnent leur façon d’accéder à l'information, de faire des achats ou encore d’organiser leur vie sociale.

Les données de téléchargement pour 2024, fournies par la firme Appfigures, montrent les choix marquants des jeunes adultes de 18 à 24 ans aux États-Unis. Ces informations offrent un aperçu des applications les plus populaires auprès de ce public, avec des préférences allant des réseaux sociaux aux outils d’éducation. Les plus téléchargées cette année sont variées et répondent aux besoins de divertissement, de connexion sociale et de facilité d’utilisation.

Temu, TikTok et Threads sont en tête des téléchargements de la Génération Z

En tête des applications les plus téléchargées figure Temu, un site d'e-commerce qui a séduit les 18-24 ans avec 41,98 millions de téléchargements, grâce à ses prix attractifs et ses fonctionnalités de récompenses. Suivant de près, TikTok a enregistré 33,23 millions d’installations, confirmant son statut d’application phare pour des contenus courts et divertissants. Quant à Threads, le réseau social de Meta lancé récemment, il a suscité un vif intérêt avec 32,32 millions de nouveaux téléchargements. Ce succès démontre l'intérêt de cette génération pour les plateformes interactives.

En matière d'éducation et de technologie, ChatGPT, l’outil d’OpenAI, continue de séduire, avec 24,63 millions d’installations, soutenu par l'utilisation accrue de l'IA pour l’apprentissage et le conseil. Le divertissement n'est pas en reste : Netflix, avec 15,67 millions de téléchargements, reste la plateforme de streaming préférée des jeunes adultes, devant Prime Video et Disney+. Enfin, la musique a également son application phare : Spotify a attiré 10,45 millions de téléchargements, consolidant sa popularité auprès de la Génération Z, qui privilégie les applications offrant un accès rapide et personnalisé à du contenu divertissant.