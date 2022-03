Les meilleures offres d’aspirateurs à prix cassé pour l’anniversaire d’AliExpress

AliExpress fête encore son anniversaire et pour l’occasion, l’enseigne propose une large sélection d’aspirateurs à prix mini. Retrouvez notre sélection des meilleures offres ci-dessous.

Profiter de l’aspirateur Tineco Pure One 11 Spartan à 150€

Parmi toutes les offres proposées en ce moment chez AliExpress, on a trouvé plusieurs offres d’aspirateurs très intéressantes. Jusqu’au 2 avril prochain à 9h du matin, vous pouvez par exemple vous procurer l’aspirateur Tineco Pure One S11 Spartan pour seulement 151,20€ au lieu de 183,20€ grâce notamment au code de réduction 328FR22.

Très complet et polyvalent, cet aspirateur balai vous propose un nettoyage sans fil puissant et intelligent avec réglage automatique de l’aspiration, technologie capteur intelligent iLoop, moteur haute-performance de 450W, application intégrée Tineco, performances silencieuses, système de filtrage à 4 étages et affichage LED.

Il est expédié depuis la Pologne par la boutique officielle Tineco et bénéficie d’une note de 4,8/5 sur le site d’AliExpress après plus de 70 commandes.

Un aspirateur de sol humide et sec Tineco à moins de 240€

Profiter de l’aspirateur Tineco iFloor 3 pour moins de 240€

Vous avez un peu plus de budget et vous cherchez un aspirateur qui peut aussi nettoyer les surfaces mouillées ? Ne cherchez plus et craquez pour l’aspirateur Tineco iFloor 3 pour sols secs et humides. Avec le code SDFRP002, AliExpress vous le propose pour seulement 238€ au lieu de 337€.

Une réduction de presque 100€ à ne pas rater pour cet aspirateur 2en1 qui deviendra très vite votre meilleur allié du quotidien. Grâce à ce dernier, le nettoyage deviendra une vraie partie de plaisir et vous pourrez passer l’aspirateur tout en nettoyant votre sol. Il propose un moteur de 150W pour une aspiration puissante ainsi qu’un rouleau permettant de remplacer votre serpillère traditionnelle.

L’aspirateur est expédié depuis la France métropolitaine par la boutique officielle Tineco et livré en France en seulement 5 jours. Il bénéficie pour le moment d’une note de 4,7/5 après plus de 670 commandes.

Un aspirateur balai Dreame V11 Stick Vacuum à moins de 200€

Profiter de l’aspirateur Dreame V11 pour moins de 200€

Chez AliExpress, vous pouvez aussi retrouver de grandes marques qui ont déjà fait leurs preuves comme Dreame et l’aspirateur V11 Stick Vacuum. Grâce au code SDFRP041, vous pouvez profiter de ce dernier pour seulement 198,84€ au lieu de 234,84€.

Disponible à moins de 200€, cet aspirateur Dreame n’en reste pas moins digne des plus grands avec notamment une moteur 125 000 rpm, 10 méthodes de nettoyage, 6 innovations et une batterie de 3000mAh.

Il est expédié depuis la France par la boutique Dreame Tech Store et livré gratuitement en France métropolitaine en seulement 5 jours. La boutique de la marque bénéficie de plus de 99% d’avis positifs sur le site d’AliExpress.

Jusqu’à 70€ de réduction sur un aspirateur Roborock S7

Profiter de l’aspirateur Roborock S7 avec -70€

Enfin, pour ceux qui ont le budget le plus important et qui souhaitent gagner du temps sur leur planning de nettoyage, AliExpress l’aspirateur robot Roborock S7 à prix mini. En effet, en utilisant le code promo SDFRP003, vous pouvez profiter de cet aspirateur robot pour 407,58€ au lieu de 470,58€.

Très haut de gamme, cet aspirateur robot fait tout à votre place sans que vous n’ayez à bouger le petit doigt. Il propose notamment une serpillère à vibration sonique surélevée, un nettoyage à la serpillère 4 fois plus efficace et une nettoyage sonique intense capable de vibrer 3000 fois par minute. Pour un nettoyage optimal, l’aspirateur propose une pression constante de presque 600g et peut détecter vos tapis par ultrasons afin de se lever pour mieux les nettoyer.

L’aspirateur 2en1 robot est proposé par la boutique officielle de Roborock chez AliExpress. Il est expédié depuis la France et livré gratuitement en 5 jours en France métropolitaine. Après presque 900 commandes et plusieurs centaines d’avis, il bénéficie d’une moyenne exceptionnelle de 4,9/5.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.