Les meilleures fonctionnalités d’iOS 16.1, la RTX 4090 qui peut faire fondre votre PC, c’est le récap

Les meilleures fonctionnalités d'iOS 16.1, la RTX 4090 qui peut faire fondre votre PC, Orange qui vient à la rescousse de TF1 dans son duel face à Canal+, c'est le récap des principales actualités de ce lundi 24 octobre 2022.

En ce début de semaine, l'actualité est résolument occupée par Apple avec le déploiement de la dernière version d'iOS 16.1. Pour vous, nous avons fait le point sur les meilleures fonctionnalités intégrées avec cette mise à jour. MacOS Ventura est également disponible depuis ce lundi 24 octobre 2022. La nouvelle version de l'OS d'Apple embarque de nombreuses nouveautés, comme Stage Manager qui modernise la gestion du multitâche, ou encore un tout nouveau menu pour vos préférences système baptisé “Réglages système”.

Bien entendu, la marque à la pomme n'est pas la seule à avoir tenu le devant de la scène. La RTX 4090, le dernier GPU haut de gamme de Nvidia, a fait parler de lui, et pas en bien malheureusement. Enfin, il y a eu du nouveau dans le duel entre TF1 et Canal+. Après deux déboires devant les tribunaux, la Une a trouvé une alternative pour reprendre la diffusion de ses chaînes grâce à Orange.

iOS 16.1 fait le plein de fonctionnalités inédites

Ce lundi 24 octobre 2022, Apple a déployé la nouvelle version d'iOS 16. Avec iOS 16.1, l'OS de la firme de Cupertino accueille plusieurs fonctionnalités inédites. Le Dynamic Island s'améliore notamment puisqu'il est désormais possible d'obtenir les scores en direct d'événements sportifs sur l'îlot d'Apple. Le partage des photos avec les proches est également plus simple, tandis qu'il est maintenant possible de contrôler tous vos objets connectés avec votre iPhone.

Pour en savoir plus : iOS 16.1 – voici les meilleures fonctionnalités qui débarquent avec la mise à jour

La RTX 4090 a de sérieux problèmes de chaleur

C'est l'histoire inquiétante du jour et elle concerne la RTX 4090, le dernier GPU haut de gamme de Nvidia sous la nouvelle architecture Ada Lovelace. Un utilisateur sur Reddit a posté une photo de son adaptateur 16 pin complètement brûlé par la carte graphique. Il explique qu'il était en train de jouer à Red Dead Redemption 2 quand il s'est rendu compte que son connecteur avait fondu. Pour l'instant, difficile de déterminer l'origine de cette surchauffe.

Pour en savoir plus : La RTX 4090 chauffe tellement qu’elle pourrait faire fondre votre PC

TF1 reçoit une aide inattendue dans son duel face à Canal+

Cela va faire bientôt deux mois que les abonnés TNT Sat n'ont plus accès aux chaînes TF1 en raison du désaccord entre la Une et Canal+. Alors que TF1 accuse plusieurs déboires judiciaires face à la chaîne cryptée, le groupe TF1 vient de trouver une alternative pour diffuser ses chaînes aux utilisateurs lésés. Cela passe par un satellite Astra et un transpondeur géré par la société Globecast, une filiale de l'opérateur Orange.

Pour en savoir plus : TF1 contre Canal+ – Orange vient à la rescousse pour reprendre la diffusion des chaînes