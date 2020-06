Les MacBook Pro et Air 2020 connaissent des problèmes de connexion avec les périphériques USB 2.0

Les MacBook Air et Pro sortis en 2020 connaissent quelques soucis au niveau de leur connectivité USB. C’est en tout cas ce qu’affirment certains utilisateurs, qui ont constaté que leurs périphériques connectés en USB 2.0 subissaient des déconnexions intempestives.

Certains utilisateurs de MacBook Pro et Air sortis en 2020 connaissent des soucis de connexion avec les périphériques USB 2.0. En effet, il semblerait que leur matériel se déconnecte de manière intempestive. Nombre d’utilisateurs ont remarqué ce problème sur Reddit.

Les MacBook Air et Pro n’ont pas de port USB 2.0 Type-A. Certains Mac users utilisent alors un HUB USB pour brancher un périphérique externe, comme une souris ou un clavier et c’est ici qu’interviennent les soucis. De manière aléatoire, les appareils branchés se déconnectent. Ces déconnexions interviennent complètement au hasard, il est donc impossible de reproduire les conditions exactes de l’incident et d’ainsi mettre le doigt sur ce qui cloche.

Aucun moyen de régler le problème

Ces soucis ne concernent que les périphériques USB 2.0. Les autres, comme ceux branchés via l’interface USB 3.0 (Type-A) ou encore HDMI, ne connaissent aucun problème de déconnexion. Une donnée curieuse, qui semble donc exclure le HUB de l’équation.

Que ce soit la réinitialisation du SMC, un démarrage en mode sans échec ou même une réinstallation complète de MacOS, rien n’y fait, le problème persiste toujours. Il devrait donc s’agir soit d’un bug logiciel dans l’OS, soit d’un souci matériel. Dans le premier cas, Apple devrait pouvoir le régler via une mise à jour.

Ce n’est pas la première fois que les MacBook connaissent des soucis gênant dans ce style. L’exemple le plus emblématique reste celui des claviers papillon. A l’époque, beaucoup d’utilisateurs s’étaient plaints de ne plus pouvoir utiliser leur clavier, ce qui avait contraint Apple à entamer une vaste campagne de remplacement. Depuis, ces claviers ont été abandonnés.

Apple n’a pas encore réagi à ce souci. On espère qu’il sera réglé rapidement, sans quoi les Mac Users seront contraints d’arrêter d’utiliser des périphériques en USB 2.0.

Source : Reddit