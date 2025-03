Il y aura des jeux “Switch 2 Édition”, mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Nintendo a dévoilé sans forcément le vouloir l'existence de jeux “Switch 2 Édition”, à ne pas confondre avec les jeux exclusifs à la nouvelle console. De quoi s'agit-il exactement ?

Une semaine avant le Nintendo Direct du 2 avril où le constructeur présentera enfin la Switch 2, il a choisi de tenir une conférence dédiée à sa prédécesseure. L'occasion de dévoiler plusieurs titres à venir et même une nouvelle fonctionnalité : les cartouches de jeux virtuelles. En résumé, elles peuvent se transférer d'une console à une autre et même se partager.

Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Sur leur page dédiée du site Nintendo, on trouve une information très intéressante si l'on prend la peine de descendre tout en bas, là où sont placées les notes relatives aux petites étoiles que l'on trouve accolées à certains mots du texte. L'une d'elle mentionne quelque chose dont nous n'avions pas entendu parler avant : des jeux “Switch 2 Édition”.

C'est quoi ces jeux “Switch 2 Édition” que mentionne Nintendo ?

Officiellement, nous savons deux choses à leur sujet. Premièrement, que les jeux “Switch 2 Édition” sont différents des jeux exclusifs à la Switch 2. La firme fait clairement la distinction entre les deux.

Deuxièmement, que seule la Switch 2 permettra de jouer aux titres estampillés “Switch 2 Édition”. Idem pour les exclusivités, logique. Pas de rétrocompatibilité totale donc, un peu comme les jeux “New Nintendo 3DS” que la console portable 3DS standard ne pouvait pas lire.

À partir de là, on ne peut que spéculer, même s'il est facile d'imaginer la finalité. Il s'agit sûrement pour Nintendo de sortir des versions remastérisées de certains jeux histoire de profiter de la puissance supérieure de la Switch 2.

La question qui se pose alors est celle de la forme que cela prendra. Dans un monde idéal, les détenteurs du titre original se verraient proposer la nouvelle version gratuitement. Dans le pire des cas, et aussi le plus probable, il faudra repasser à la caisse. Peut-être que la firme japonaise fera alors passer la pilule avec une réduction spéciale si l'on possède déjà le jeu. Rendez-vous le 2 avril pour en savoir plus.