Les iPhone n’ont toujours pas corrigé cette absurdité en 2025

iOS 26 apporte des nouveautés visuelles et de l’intelligence artificielle. Pourtant, une fonction basique reste toujours absente. Et pour les utilisateurs d’iPhone, cette limite devient de plus en plus incompréhensible.

Les années passent, les mises à jour s’enchaînent, mais certaines fonctions essentielles restent introuvables sur iPhone. Apple mise sur la simplicité et le design épuré, quitte à maintenir des choix qui frustrent une partie des utilisateurs. À mesure qu’iOS évolue, certaines absences deviennent d’autant plus visibles. Ce manque de cohérence dans les fonctionnalités finit par agacer, même chez les plus fidèles.

Avec iOS 26, Apple introduit des fonds d’écran dynamiques, de nouveaux effets visuels et des outils dopés à l’intelligence artificielle. Pourtant, une fonction très simple manque toujours à l’appel : la possibilité de régler séparément le volume des médias, des notifications et des sonneries. Sur iPhone, un seul curseur contrôle l’ensemble de ces éléments, sans distinction claire. Un système qui peut rapidement devenir gênant au quotidien. Même les smartphones d’entrée de gamme sous Android proposent cette gestion distincte depuis des années.

iOS 26 ne permet toujours pas de régler séparément le volume des notifications sur les iPhone

Contrairement à Android, qui propose depuis 2011 plusieurs curseurs dédiés, iOS regroupe les sons dans un seul réglage principal. Il est ainsi impossible, par défaut, de baisser uniquement le volume des notifications tout en gardant les vidéos audibles. La seule alternative passe par les modes de concentration, mais leur configuration demande du temps, et le fonctionnement reste complexe. Le problème devient vite contraignant dans des situations simples, comme attendre un appel important sans vouloir être dérangé par les alertes d’applications. Cette limite, bien connue des utilisateurs, est pourtant ignorée version après version.

Il suffirait pourtant d’un simple menu accessible depuis le centre de contrôle. Apple pourrait par exemple, y intégrer un appui long sur le curseur de volume pour afficher les réglages séparés. Après près de deux décennies d’iOS, l’absence de cette option étonne encore. À l’heure où la société mise tout sur la personnalisation avec iOS 26, ce manque fait tache. Android continue, lui, d’offrir une gestion sonore simple, rapide et efficace… depuis plus de 14 ans déjà.