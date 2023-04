Les iPhone à écran OLED sont les smartphones premium qui se vendent le mieux, et de loin

Dans le domaine des smartphones premium, Apple possède une solide avance sur la concurrence. Même sur le leader mondial des ventes de smartphones, Samsung. C'est la conclusion que tire l'institut Display Supply Chain après avoir analysé les livraisons mondiales de panneaux OLED.

La société Displays Supply Chain édite un rapport analysant les livraisons mensuelles d’écrans OLED, qu’ils soient pliables ou non. Cette technologie d’affichage équipe uniquement les smartphones les plus haut de gamme du marché, tels que les iPhone 14 et autres Galaxy S23 de Samsung. La compagnie a établi un classement des appareils qui se vendent le plus, et leurs conclusions sont on ne peut plus claires.

Sur la période étudiée, de janvier à mars 2023, quatre appareils siglés Apple trustaient les quatre premières places du classement. On constate ainsi qu’au début de l’année, l’iPhone 14 « simple » se trouvait au pied du podium. Ses parts de marché n’ont fait qu’augmenter dans les semaines suivantes, à tel point qu’il occupe le sommet de la hiérarchie en mars. Les ventes de l’iPhone 14 se redressent, grâce à la réduction de prix consentie par Apple.

Apple et Samsung s'accaparent 46 % des livraisons de panneaux OLED

À l’heure actuelle, les quatre smartphones à écran OLED les plus vendus au monde, selon les experts de DSC sont l’iPhone 14 avec 11 % de parts de marché, l’iPhone 14 Pro (à 9 %), tandis que l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 13 se partagent la troisième marche du podium. Samsung accroche la cinquième place grâce au Galaxy S23 Ultra, à 4 % des commandes d’écrans OLED. Notons que les commandes d’écrans pour le smartphone ultrapremium du géant coréen sont restées constantes tout au long du premier trimestre.

Non content d’apporter son éclairage sur tous ces chiffres, Display Supply Chain se lance aussi dans quelques prévisions : « en mai, nous nous attendons à ce que l’iPhone 14 soit bien installé en tête du classement, avec 18 % des commandes de dalles ». L’institut constate par ailleurs que les livraisons de dalles OLED ont augmenté de 18 % sur une année glissante. Les analystes expliquent cela par le fait que les fabricants de smartphones lancent toujours plus de nouveaux appareils sur le segment premium, dans la catégorie des pliables, par exemple.

Source : Phone Arena