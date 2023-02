ChatGPT met toujours plus d’employés au chômage, les patrons utilisent l’IA pour les remplacer

Malgré toutes les critiques dont il fait l'objet, ChatGPT continue de tout emporter sur son passage. Il convainc notamment les patrons de confier toujours plus de tâches à l'IA, au détriment des employés humains.

L’étudiant, le chercheur, ou même l’internaute lambda : tout le monde s’approprie ChatGPT. L’IA d'OpenAI écrit si bien qu’elle peut tromper des scientifiques, et son succès est tel, qu’elle opère une véritable révolution sous nos yeux. Nous vous affirmions à l’époque que l’Intelligence artificielle d’OpenAI avait le potentiel pour remplacer certaines catégories de travailleurs. Les résultats d’un sondage mené par le site ResumeBuilder nous révèlent que les patrons utilisent déjà ChatGPT dans le cadre de leur entreprise.

Un sondage mené auprès de mille dirigeants concernant leur intérêt pour ChatGPT livre des conclusions pour le moins glaçantes : presque la moitié des compagnies interrogées ont commencé à utiliser ChatGPT, et près de 25 % d’entre elles ont déjà remplacé les employés humains par l’IA d’OpenAI. C'est désormais un fait établi : l’Intelligence artificielle supprime des emplois.

Un quart des entreprises remplacent leurs employés par ChatGPT

À propos de ce phénomène, une représentante de ResumeBuilder déclare : « ChatGPT suscite beaucoup d’enthousiasme. Comme cette nouvelle technologie vient d’arriver sur le lieu de travail, les employés doivent sûrement réfléchir à la manière dont elle va affecter leur emploi actuel. Les résultats de cette enquête montrent que les employeurs cherchent à rationaliser certaines responsabilités professionnelles grâce à ChatGPT ». Le chatbot sait tout faire, ou presque, et cela se voit dans les réponses données par les dirigeants.

66 % d’entre eux affirment qu’ils utilisent le chatbot pour écrire du code informatique, 58 % des patrons demandent à l’IA de rédiger du texte, 57 % l’utilisent pour le SAV, et 52 % s’en servent pour rédiger des comptes-rendus de réunion et d’autres documents. Le phénomène est encore plus flagrant dans les services RH. Selon Fortune, « 77 % des entreprises qui utilisent ChatGPT disent s’en servir pour rédiger des descriptions de poste, 66 % pour rédiger des demandes d’entretien et 65 % pour répondre aux candidatures ». Et la tendance n’est pas près de s’inverser : les patrons sont très satisfaits du travail réalisé par l’IA. 55 % d’entre eux estiment que la qualité fournie est excellente.

Source : Fortune