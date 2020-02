Les Huawei P40 bénéficieront d’une connexion sans fil propriétaire encore plus rapide que le WiFi 6. La marque, qui aurait baptisé cette technologie « WiFi 6 Plus » devrait dévoiler des routeurs compatibles dans la foulée de la présentation des smartphones.

Apparemment la technologie WiFi 6 n’est pas assez rapide pour Huawei. Selon le blog chinois ITHome, les prochains Huawei P40 et P40 Pro embarqueront une technologie propriétaire baptisée « WiFi 6 Plus ». Un cadre de l’entreprise aurait en effet affirmé sur Weibo que l’implémentation actuelle du WiFi 6 sur les smartphones ne permet d’atteindre un débit théorique que de 1200 Mbps, ce qui se traduit par un débit réel maximal sous le gigabit par seconde.

Pourtant, le standard fixé par Wi-Fi Alliance suggère que le WiFi 6 pourrait atteindre à terme des débits jusqu’à 9,6 Gbps. Du coup, on comprend, si le cadre de Huawei dit vrai, que la marque souhaite développer son propre standard. Au risque que celui-ci ne soit pas pleinement compatible avec la plupart des routeurs WiFi 6 du marché. A en croire Android Authority, Huawei aurait néanmoins prévu de lancer des routeurs compatibles « WiFi 6 Plus » dans la foulée de la présentation de ses nouveaux flagship.

Les caractéristiques techniques de ce « WiFi 6 Plus » restent néanmoins une inconnue, pour l’instant. On aurait néanmoins du mal à imaginer que Huawei parte sur une technologie totalement incompatible avec les routeurs tiers, on peut donc parier que cette technologie sans fil se comportera exactement comme le WiFi 6 dans la plupart des cas, avec une bande passante plus importante en cas d’utilisation d’un routeur compatible « WiFi 6 Plus ».

Lire également : Huawei P40 et P40 Pro – les deux modèles auront droit à la 5G, c’est confirmé

Le Huawei P40 devrait être présenté d’ici la fin du mois de mars lors d’un événement organisé à Paris. Les P40 seraient proposés jusqu’à 200 euros moins cher que les P30. Néanmoins, entre les sanctions qui visent la firme et de l’épidémie de coronavirus, on ne sait pas à ce stade si ce calendrier de lancement sera au final respecté.

Source : Android Authority