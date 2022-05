Les Honor 70, 70 Pro et 70 Pro+ se dévoilent, lancement prévu pour le 16 juin 2022

Honor a levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. Le modèle le plus premium est le Honor 70 Pro+, équipé d’une puce Dimensity 9000 et d’un capteur photo Sony IMX800 54MP. Les trois versions seront disponibles le 16 prochain à prix démarrant à environ 600 euros.

Après avoir fait son grand retour sur le segment des haut de gamme avec son Honor Magic 4 Pro, le constructeur est revenu à la charge en présentant ses tout nouveaux Honor 70. Ce sont ainsi trois modèles qui succèdent aux Honor 60 et 60 Pro et qui seront disponibles à partir du 16 juin prochain. « Les Honor 70 offrent un bond en avant significatif en matière de performances, d’imagerie et de vidéo, parfait pour la jeune génération », a commenté George Zhao, PDG de la firme.

Commençons par le Honor 70 Pro+. Le smartphone le plus puissant de la gamme est propulsé par le Dimensity 9000, gravé en 4 nm. Il est par ailleurs le seul modèle à profiter de cette puce. Il présente également un écran OLED de 6,78 pouces au design courbé. Il profite également de 12 Go de RAM accompagnés de 256 Go de stockage. Le Honor 70 Pro, quant à lui, est équipé du Dimensity 8000, tandis que le modèle standard se contente du Snapdragon 778G Plus 5G et d’un écran 6,67 pouces.

Honor lève le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones premium

Du côté de la photo, les trois smartphones sont équipés du capteur Sony IMX800 54MP et d’un capteur utra grand-angle de 50 MP. Les modèles Pro et Pro+ profitent en plus d’un capteur telephoto de 8 MP. Le capteur selfie est quant à lui de 50 MP. Notez que les trois Honor 70 peuvent filmer simultanément à l’avant et à l’arrière.

Sur le même sujet : Le Honor X8 arrive en France, une expérience complète à 259 euros

Les modèles Pro et Pro+ sont tous deux alimentés par une batterie 1000 mAh compatible à la charge 100W, qui permet d’obtenir 60 % d’autonomie en seulement 15 minutes. Pour finir, voici les prix annoncés par le constructeur et leur estimation en euros :