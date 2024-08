Les HONOR 200 et 200 Pro sont déjà à prix réduit pour la rentrée !

Ils viennent tout juste de sortir en France et ils bénéficient déjà d’une offre promotionnelle très intéressante pour fêter la rentrée des classes. Les smartphones HONOR 200 et HONOR 200 Pro impressionnent par leur rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. C’est le bon moment pour craquer !

Le 12 juin dernier, HONOR a dévoilé deux nouveaux modèles : le HONOR 200 pour le milieu de gamme et le HONOR 200 Pro pour le haut de gamme. Ces deux smartphones ont pour ambition d’allier un design travaillé avec des performances de haut vol. La partie photo est aussi l’un des points forts de la série HONOR 200 avec notamment un partenariat prestigieux avec le célèbre Studio Harcourt.

À l’occasion de la rentrée des classes, HONOR a voulu marquer le coup en proposant plusieurs offres cumulables. Le HONOR 200 Pro profite à la fois d’une baisse de prix de 50 euros, d’un bonus reprise de 80 euros et d’un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert. De son côté, le HONOR 200 voit son prix baisser de 150 euros. Il profite aussi d’un bonus reprise de 50€ et du casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES HONOR 200 PRO ET HONOR 200 ?

Les HONOR 200 et 200 Pro marquent dès le premier coup d’oeil avec un design très élégant. Les deux modèles proposent des écrans AMOLED d’excellente facture avec des bordures très fines. Le HONOR 200 a une dalle de 6,7 pouces tandis que le HONOR 200 Pro est légèrement plus grand avec 6,78 pouces. Les deux ont une définition Full HD+.

En ce qui concerne le cœur de la bête, le 200 Pro est bien sûr le plus puissant avec une puce Snapdragon 8s Gen 3 mais le HONOR 200 s’en tire très bien aussi avec la puce Snapdragon 7 Gen 3. Les deux processeurs sont associés à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Comme on a pu le constater dans notre test du HONOR 200 Pro, la partie photo est le gros point fort de la série HONOR 200 puisque le studio Harcourt a aidé à concevoir un bloc photo capable de réaliser des portraits impressionnants. Pour obtenir ce résultat bluffant, HONOR a pu entrainer son intelligence artificielle sur plus de 10 000 photos du studio. Vous pourrez ainsi réaliser des portraits en noir et blanc et en couleur grâce aux différents modes signés Harcourt.

D’un point de vue purement technique, les deux smartphones accueillent à l’arrière les capteurs photos dans un bloc ovale très original. Dans ce module, on retrouve 3 capteurs : grand-angle de 50 MP, téléobjectif de 50 MP, ultra grand-angle de 12 MP. À l'avant, la version Pro bénéficie de deux capteurs de 50 MP et 2 MP tandis que la version standard doit se contenter du seul capteur de 50 MP à l'avant.

Enfin, on retrouve la même batterie d'une capacité de 5200 mAh sur les deux smartphones ainsi que la charge rapide de 100W.

