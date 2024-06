Les Honor 200 et 200 Pro débarquent en France, les Pixel vous disent à qui appartient ce numéro inconnu, c’est le récap’

Les Honor 200 et 200 Pro sont en France, les Pixel identifient les numéros inconnus, les voitures électriques d'occasion voient leur prix chuter, c'est le récap' des actualités !



Pendant que la police s'apprête à s'équiper de Cybertruck repensés pour les interventions, voilà qu'Apple aimerait bien contrôler votre voiture avec CarPlay. Si vous êtes dans votre auto, attendez d'avoir coupé le moteur avant de jeter un œil aux actualités qui ont marqué la journée du 12 juin 2024.

Les Pixel vont identifier les numéros inconnus, mais pas tous les modèles

Recevoir un appel d'un numéro inconnu pose toujours un dilemme. Est-ce qu'il s'agit de la livraison que l'on attend depuis quelques jours ? D'un proche qui a oublié de désactiver l'option d'appel masqué ? Ou plus vraisemblablement d'un démarcheur qui veut vous vendre des fenêtres ? Les détenteurs d'un smartphone Pixel de Google vont pouvoir arrêter de se poser la question : la dernière mise à jour ajoute la possibilité de rechercher des numéros inconnus directement depuis le journal d'appels. Pratique, bien que réservé à certains modèles.

C'est le moment d'acheter une voiture électrique d'occasion, les prix chutent

Vous aimeriez bien changer de voiture et passer à l'électrique. Sauf que le prix d'un tel véhicule, même avec les différentes aides de l'État, peut vite refroidir. Il reste le marché de l'occasion cela dit. Et ça tombe bien : les tarifs des wattures de seconde main sont en chute libre. C'est donc le meilleur moment pour franchir le pas, d'autant qu'on parle d'une baisse allant jusqu'à 30 % selon les modèles tout de même.

Voici les nouveaux Honor 200 et 200 Pro, des smartphones résolument axés photo

Ça y est, ils sont là ! Honor a officiellement annoncé la sortie de ses deux nouveaux smartphones en France, les Honor 200 et 200 Pro. En plus de leur fiche technique alléchante, ils profitent d'un mode spécial pour la photo en mode portrait grâce à un partenariat avec Harcourt, célèbre studio photo. L’intelligence artificielle est à la manœuvre pour sublimer le travail des capteurs et donner un rendu proche de ceux du studio parisien.

