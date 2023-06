Les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 plus abordables que prévu, clap de fin pour Album Archive, le récap

Les prochains Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 verront probablement leur prix baisser, Google enterre un nouveau service qui vous permettait de stocker des photos, de nouveaux processeurs AMD et Intel sont compatibles Windows 11, c’est le récap.

A seulement un mois du lancement des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, le prix des smartphones pliables de nouvelle génération de Samsung risque d’être plus doux que nous le pensions. De son côté, Google a procédé à une nouvelle rationalisation de ses services et se sépare désormais de Album Archive. Enfin, Windows 11 est désormais compatible avec de nouvelles puces AMD et Intel. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 19 juin 2023.

Les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 vont devenir moins chers

Bonne nouvelle pour ceux qui comptaient craquer pour les prochains smartphones pliables de Samsung, le géant coréen aurait prévu de baisser les tarifs. Si le Galaxy Z Flip 5 ne devrait pas subir d’important changement, voire être proposé au même prix que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 5 devrait lui voir son prix diminuer. Pour rappel, la version précédente était commercialisée à pas moins de 1799 euros en France.

Lire – Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : au-delà de leur fiche technique, leur prix pourrait aussi vous convaincre

Clap de fin pour Album Archive, Google enterre un autre de ses services

Album Archive, un service qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'accéder à des images partagées sur diverses plateformes, va bientôt fermer ses portes. Dès le 19 juillet prochain, il rejoindra le cimetière de services de Google. Pour sauvegarder vos données, le géant américain vous conseille de passer par Google Takeout. D’autres alternatives existent si vous utilisiez la plateforme.

Lire – Google ferme Album Archive, voici comment sauvegarder vos photos

Windows 11 accueille de nouveaux processeurs AMD et Intel

La liste des processeurs compatibles avec Windows 11 s’allonge de mois en mois, et vient d’accueillir de nouveaux arrivants. Parmi eux, le Core i9-13900KS fait notamment son arrivée chez Intel, aux côtés des i5-1334U, 1335U, 1335UE et 13500HS. Chez AMD, la liste est un peu plus longue, et comprend notamment beaucoup de processeurs pour ordinateurs portables.

Lire – Windows 11 : de nombreux processeurs Intel et AMD sont désormais compatibles avec l’OS