CAKES disparait, Android 14 arrive sur certains smartphones Oppo, c’est le récap’ de la semaine

CAKES ferme ses portes, Oppo dresse la liste des smartphones éligibles à Android 14, Free ajoute des chaînes gratuites à son catalogue, c’est le récap’ de la semaine.

Les internautes seront désormais privés des séries de CAKES, mais les abonnés Free peuvent dès maintenant profiter de nouvelles chaînes gratuites. Oppo dévoile la liste de ses smartphones qui bénéficieront de la mise à jour Android 14, et Google met fin à la l’API Conversational Actions.

Dîtes Adieu à la fonctionnalité Conversational Actions de Google

Comme annoncé l’an passé par Google, l’API Conversational Actions a cessé de fonctionner le 13 juin 2023. Il ne vous est désormais plus possible de contrôler par commande vocale vos objets connectés s’ils ne sont pas compatibles Android. Malgré la transparence de la firme, certains utilisateurs ont été très déçus de constater que leurs objets connectés ne recevaient plus les commandes de Google Assistant.

Android 14 débarque sur certains smartphones Oppo

Vous êtes le propriétaire d’un smartphone Oppo et vous vous demandez si votre modèle est éligible à la mise à jour Android 14 ? La réponse est ici ! En effet, la marque chinoise a annoncé l’arrivée de la version de ColorOS basée sur Android 14 sur une 11 de ses smartphones. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste complète des terminaux concernés.

Free gâte ses abonnés avec de nouvelles chaînes gratuites

Si vous êtes abonné à l’offre TV de Free, vous serez ravi d’apprendre que l’opérateur français vient d’ajouter plusieurs chaînes à son catalogue, dont certaines sont gratuites. Dans notre actu dédiée, on vous dresse la liste de ces nouvelles chaînes gratuites, majoritairement des chaînes régionales ou étrangères, à découvrir sur les différents bouquets TV Freebox. Pour profiter de ces chaînes, n’oubliez pas de redémarrer le Player TV de votre box.

L’assaillant d’Annecy refuse de donner le code de son iPhone, la justice devant une impasse

L’attaque au couteau d’Annecy soulève à nouveau le sujet très sensible de la politique de sécurité des géants de la tech face au déverrouillage de leurs appareils dans le cadre d’une enquête de police. En effet, l’auteur de l’attaque refuse actuellement de donner le code d’accès, rendant des preuves potentielles inaccessibles aux autorités.

CAKES ferme ses portes

Alors que RARBG disparaissait il y a quelques semaines, c’est au tour de CAKES de faire ses adieux. En effet, cet énorme distributeur de séries piratées a annoncé sa fermeture à sa communauté. Le collectif explique cette décision en interne avec ces quelques mots : « Lorsque nous avons débuté, nous avons fait la promesse de tout arrêter si nous perdions l’amour [des utilisateurs]. Aujourd’hui, l’amour n’est plus »

Nos tests de la semaine

Medion Erazer Crawler E40 : abordable mais décevant

Certes, Medion propose ici un ordinateur de jeu abordable à la puissance en 1080p appréciable, mais ses points faibles le font rapidement vaciller face à la concurrence. Difficile de vous conseiller de foncer pour cette machine tant on trouve mieux pour à peine moins cher. L’Erazer Crawler E40 est bruyant, son chassis est particulièrement cheap et l’écran aurait mérité un meilleur calibrage.

Ecovacs Deebot T20 Omni : un des meilleurs aspirateurs laveurs robot du marché

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur laveur robot efficace, puissant et au bon rapport qualité/prix, le Deebot T20 Omni est fait pour vous. On adore sa belle qualité de fabrication et sa navigation impeccable. Ecovacs a conçu ici un appareil parfait tant pour l’aspiration que pour le lavage, qui saura éviter les obstacles. Petits bémols, l’application est un peu complexe et ce n’est pas le plus silencieux des robots.

Motorola Razr 40 Ultra : quelques innovations seraient les bienvenues

Si l’on compare le Razr 40 Ultra à son prédécesseur, les améliorations apportées ne manquent pas. En effet, l’autonomie a été renforcée, le design est plus élégant, les deux écrans sont de meilleures factures et l’interface de l’écran externe a été améliorée. Cela étant dit, on regrette que Motorola ne propose ici que deux ans de mise à jour Android pour un smartphone de ce tarif et on aurait aimé découvrir davantage de progrès côté photo.

