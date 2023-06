Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : au-delà de leur fiche technique, leur prix pourrait aussi vous convaincre

Nous obtenons toujours plus d'informations concernant les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Cela dit, leurs prix n'ont pas encore fuité. Selon ce leaker, Samsung nous réserve une bonne surprise à ce niveau là.

Revegnus affirme dans un tweet que « le plan actuel pour la tarification de la série Samsung Galaxy Z5 est le suivant : le prix du Z Flip 5 sera maintenu au même niveau que celui de son prédécesseur, tandis que le prix du Z Fold 5 sera légèrement réduit par rapport à son prédécesseur ». Une information réjouissante si vous êtes actuellement à la recherche d’un pliable. En effet, en ces temps d’inflation galopante, tous les fabricants de smartphones clament que les prix de leurs produits ne peuvent qu’augmenter.

La concurrence sur le marché des smartphones pliables est toujours plus féroce. Presque tous les fabricants de smartphones Android ont désormais à leur catalogue un modèle de type Fold ou un modèle à clapet. Samsung reste encore la référence dans ce secteur, mais cette hégémonie est menacée de tous bords. Google a présenté un très convaincant Pixel Fold, et les fabricants chinois opèrent un véritable tir de barrage : Oppo propose les Find N2 et Find N2 Flip, et sur le versant un peu plus abordable, on trouve le Honor Magic Vs.

Samsung ne va pas augmenter les tarifs de ses smartphones pliables

Les smartphones pliables sont chers, trop chers pour nombre de consommateurs. Samsung aurait décidé de sacrifier un peu de marge bénéficiaire pour écouler plus de Galaxy Z. Si Revegnus dit vrai, le pliable le plus abordable de la gamme Galaxy Z, le Flip 5 dont, coûtera aux alentours de 1109 €, tandis que son frère le plus onéreux, le Z Fold 5 devrait coûter moins de 1799 €, la somme demandée au lancement du Z Fold 4.

Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 seront présentés par Samsung le 27 juillet prochain. On peut s’attendre à une charnière plus solide pour le Z Fold 5, et à un écran externe de 3,4 pouces pour le Z Flip 5. Les deux appareils seront certifiés IP 68, un gage de solidité.