L’Apple Watch Series 8 alerte les secours après un grave accident de voiture et sauve la vie de son propriétaire

L’Apple Watch a de nouveau démontré son efficacité en situation d’urgence. Sur Reddit, l’utilisateur u/Carnivoroustaco raconte qu’il a été victime d’un grave accident de la route qui a complètement détruit sa voiture. Alors qu’il était incapable de bouger, sa montre connectée a appelé les secours à sa place, ce qui lui a permis d’être soigné rapidement.

Il est désormais de notoriété commune que les Apple Watch s’avèrent particulièrement utiles pour détecter les problèmes de santé. Les récits de personne ayant pris connaissance de leurs problèmes cardiaques, voire de la présence d’une tumeur dans leur organisme se sont multipliés ces dernières années. Mais la montre connectée ne sert pas qu’à monitorer la santé de son propriétaire. Elle peut aussi prévenir les secours en cas de besoin.

Il s’agit en effet d’une fonctionnalité qui a fait son apparition sur l’Apple Watch Series 8. En détectant les forts impacts subis spontanément, la smartwatch est capable de déduire lorsque son propriétaire s’est retrouvé au milieu d’un accident de la route et, dès lors, contacter les secours pour lui venir en aide. Et c’est précisément ce qui est arrivé à Carnivoroustaco, un membre de Reddit qui a raconté son histoire sur le forum.

Son Apple Watch Series 8 lui sauve la vie après un accident de la route

Après que son pneu a éclaté au beau milieu de la route, le conducteur a ainsi percuté un panneau téléphonique à 80 km/h. Il sent alors sa montre vibrer alors qu’elle est en train d’appeler les secours. « C’était au milieu de nulle part, alors sans la montre, qui sait combien de temps je serais resté là », écrit-il. Ses blessures sont relativement minimes : une fracture orbitale et trois côtes cassées.

Mais le bilan aurait pu être bien plus lourd sans son Apple Watch. « Mon visage est plus sang que peau, et mes mains sont tachées de verre et de sang », ajoute-t-il avant de remercier Apple pour cette fonctionnalité. L’utilisateur a même envoyé un mail directement à Tim Cook pour lui raconter son histoire. Le PDG d’Apple lui a d’ailleurs répondu quelques heures plus tard, lui souhaitant de se remettre rapidement de cet accident.

