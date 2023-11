Galaxy S24 : l’écran de verrouillage donnera directement accès à la caméra Instagram

Le développeur Sandro Paluzzi a découvert dans le code d’Instagram sur Android que Samsung va offrir une fonctionnalité exclusive aux possesseurs d’un Galaxy S24, le smartphone haut de gamme dont la présentation est attendue pour janvier 2024.

M. Paluzzi s’est fait un nom sur les réseaux en analysant le code source des applications mobiles afin d’y trouver de nouvelles fonctionnalités en préparation. Il a publié aujourd’hui sur Twitter une capture nous présentant un écran s'affichant dans les paramètres de l’application mobile Instagram. On peut y lire : « les utilisateurs du Samsung Galaxy S24 peuvent désormais activer un raccourci vers Instagram Camera dans les paramètres ». On voit également que ce raccourci sera accessible depuis l’écran de verrouillage.

Une telle fonctionnalité sera probablement très utile aux créateurs et autres influenceurs pour qui « instagrammer » et générer beaucoup de contenu sur les réseaux est un véritable art de vivre. Sera-t-elle réglable depuis l’appli Instagram ou dans les Réglages des Galaxy S24 ? Le mystère demeure encore sur ce point, bien qu’il serait plus logique qu’elle soit implémentée au niveau logiciel, depuis la plateforme de Meta.

Les Galaxy S24 proposeront un accès rapide à la Caméra Instagram depuis l’écran de verrouillage

Les Galaxy S24, S24 Plus, et S24 Ultra sont les smartphones haut de gamme de Samsung qui devraient garnir nos étals dès le début de 2024. Le géant coréen est bien conscient qu’au-delà du prix, du design et des composants, ce qui motive en grande partie l’achat aujourd’hui, c’est l’offre logicielle d’un smartphone. Apple l’a bien compris, comme le prouve l’intégration très poussée de chaque application dans son écosystème. Le partenariat de longue date liant Meta et Samsung a longtemps porté sur le développement du métavers, mais avec cette fonctionnalité, l’accent est clairement mis sur les réseaux sociaux.

#Instagram is working on letting #Samsung #GalaxyS24 users add the shortcut for the Instagram Camera to the lock screen 👀 pic.twitter.com/vlG2uucXn0 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 15, 2023

Notons cependant que Meta n’est pas un partenaire exclusif du géant sud-coréen. Le chaebol n’hésite pas à collaborer avec les grands noms de la technologie pour rendre ses smartphones toujours plus performants sur TikTok, Instagram, Snapchat, ou encore d'autres réseaux sociaux en vogue actuellement.