Les Galaxy S24 débarqueront plus tôt que prévu, YouTube supprime son offre la moins chère, c’est le récap !

Les Galaxy S24 débarqueront plus tôt que prévu, YouTube supprime son offre la moins chère, les Xiaomi 13T et 13 T Pro sont officiels, c’est le récap !

Si vous vous demandez ce qu’il s’est passé d’essentiel dans le petit monde de la Tech ce mardi 26 septembre, sachez que Copilot est arrivé dans Windows 11 22H2 et que macOS Sonoma est disponible sur Mac. On démystifie le mythe selon lequel brancher le câble USB-C d’un smartphone Android est mauvais pour votre iPhone 15.

Samsung pourrait avancer le lancement du Galaxy S24, et on la date

Dire que les Galaxy S24 sont très attendus serait un euphémisme. Alors quand le leaker Ice Universe, dont les prévisions se révèlent fréquemment exactes, affirme que Samsung envisage de présenter le fleuron de son offre de smartphones et qu’il avance une date, on ne peut que dresser l’oreille. Pourquoi cette précipitation ? Quels sont les points forts et les points faibles connus du futur flagship ? Autant de questions auxquelles vous obtiendrez une réponse dans l’article.

À lire — Les Galaxy S24 arriveraient début 2024 avec un peu d’avance

YouTube met fin à l’abonnement Premium Lite, son offre la plus abordable

Vous l’avez sans doute constaté. Les prix des biens et services ne font qu’augmenter. Cela se vérifie aussi chez Google, qui supprime un abonnement premium à YouTube fort intéressant pour les clients. Maigre consolation pour les internautes, cette suppression présente l’avantage de simplifier l’offre de streaming du géant de la Silicon Valley. Désormais, pour regarder YouTube sans pubs, le prix sera le même pour tout le monde (selon le pays).

À lire — YouTube supprime son abonnement Premium le moins cher, la France n’y aura pas droit

Xiaomi présente les Xiaomi 13T et 13 T Pro, des smartphones enfin complets

Xiaomi lance les Xiaomi 13T et 13 T Pro et les smartphones autrefois orientés gaming s’adressent désormais au grand public. Meilleures optiques, composants performants, prix très bien étudiés, ces smartphones haut de gamme ont tous les atouts pour plaire. On vous les présente, en attendant un test plus complet.

À lire — Xiaomi 13T et 13 T Pro officiels : les smartphones corrigent enfin le plus gros défaut de la série