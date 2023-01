Les Galaxy S23 plus chers que leurs prédécesseurs, Netflix s’attend à une perte d’abonnés, c’est le récap’ de la semaine

Samsung prévoirait d'augmenter les tarifs de ses smartphones, les mesures anti-partage de Netflix pourraient faire fuir les abonnés, l’iPhone 15 Pro Max se dévoile dans un premier concept, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Samsung pourrait décider d’augmenter les prix de sa gamme S23, un designer nous offre un premier concept de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 15 Pro Max. Cette semaine, le co-PDG de Netflix avoue redouter de nombreux départs suite aux mesures anti-partage et les spécialistes de TorrentFreak font le point sur les nombreux sites IPTV qui pourraient fermer cette année grâce à l’ACE.

L’ACE mène la vie dure au streaming illégal

L’ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) continue sa lutte contre le piratage numérique et les méthodes employées par cette corporation semblent particulièrement efficaces. En effet, si l’on en croit les spécialistes de TorrentFreak, de nombreux sites de streaming illégal pourraient fermer en 2023.

Un aperçu de l’iPhone 15 Pro Max

Le designer Antonio de Rosa a profité des nombreuses fuites et rumeurs concernant l’iPhone 15 Pro Max pour réaliser un premier concept du futur smartphone. Le designer a réalisé une vidéo en 3D particulièrement convaincante de ce à quoi pourrait ressembler le futur flagship Apple. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir le résultat.

Une conductrice de Tesla tente de recharger son véhicule avec de l’essence

C’est la chaîne RED Delta qui a publié sur sa page YouTube une vidéo d’une conductrice qui manquait d’informations concernant son véhicule. En effet, la jeune femme et son amie tentaient vainement de trouver le réservoir de la voiture afin de faire le plein d’essence. Malgré les explications de l’homme derrière la caméra, les deux américaines ne semblent pas le croire et persistent en mettant de l’essence sous le capot avant de la Model 3.

Tous les tarifs des Galaxy S23 pourraient augmenter

Si l’on en croit le célèbre leaker @billbil-kun, Samsung a malheureusement prévu d’augmenter le tarif de ses smartphones. En effet, les prix de tous les modèles de la gamme S23 ont été dévoilés et ils sont plus chers que leurs prédécesseurs. En France, le modèle standard sera vendu à partir de 959 euros, le Galaxy S23 + sera disponible à partir de 1219 euros et le modèle S23 Ultra à partir de 1419 euros. Rendez-vous dans notre actu pour connaître tous les nouveaux tarifs.

Mesures anti-partage : Netflix perdra-t-il bientôt des abonnés ?

Le nouveau co-PDG de Netflix a profité d’une interview accordée à Variety pour se confier sur le fait que le service pourrait perdre bientôt de nombreux abonnés. En effet, la fin du partage de comptes arrivera au cours du premier trimestre 2023 et pourrait encourager de nombreux utilisateurs à se désabonner de la plateforme. Greg Peters admet qu’il s’attend à « une vague de départs en réaction ».

Nos tests de la semaine

Lapierre E-Urban 6.5 : un vélo à assistance électrique presque parfait

Si vous avez le budget pour vous offrir un vélo électrique haut de gamme, le Lapierre E-Urban 6.5 pourrait vous intéresser. Son moteur Bosch est puissant et on apprécie sa belle autonomie grâce à sa batterie de 500 Wh. Si l’on met de côté la transmission un peu limitée et le phare avant qui mériterait d’être plus puissant, c’est un vélo à assistance électrique urbain particulièrement séduisant et confortable.

Vivo IQOO 11 : ce smartphone allie puissance et autonomie

Vivo propose ici un smartphone au design sport mécanique, alliant puissance grâce à son Snapdragon 8 Gen 2 et belle autonomie, excepté lorsque vous utilisez des jeux trop gourmands. Il est équipé du dernier écran AMOLED de chez Samsung, un écran nouvelle génération à la colorimétrie exceptionnelle. On regrette que le Vivo IQOO 11 ne soit pas disponible en France.

Xiaomi Mix Fold 2 : un smartphone pliant au joli design

Xiaomi vient concurrencer Samsung avec son nouveau smartphone pliant, le Mix Fold 2. On adore son design particulièrement fin et élégant qui le rend très agréable à regarder, et à manipuler. Les deux écrans OLED de l’appareil offrent un beau contraste. Le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 assure une belle puissance. À noter que la partie logicielle ne nous est pas encore disponible puisqu’elle est réservée au marché chinois uniquement.

Roborock Dyad Pro : un balai laveur particulièrement efficace

Le Roborock Dyad Pro nous a impressionnés par sa qualité de fabrication, l’efficacité de son nettoyage, son autonomie et sa maniabilité. Il est très pratique et peut passer très près des murs et ses rouleaux microfibres sèchent rapidement. Attention, l’auto-nettoyage est bruyant, la technologie DirTect Smart Senso est encore perfectible sur les sols irréguliers et le détergent « officiel » est encore un peu cher.

