Galaxy Z Fold 3 : l’arrivée du stylet se précise, l’avenir de la gamme Note incertain

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung pourrait arriver avec une fonctionnalité absente des deux premiers terminaux : la compatibilité avec le S Pen. Toutefois, le constructeur devrait faire des modifications pour adapter l’usage du stylet à l’écran pliable.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait-il être accompagné d’un stylet ? C’est en tout cas ce qu'affirme le site The Elec. Le Samsung Galaxy Z Fold 2, sorti il y a un peu plus d’un mois maintenant, n’était pas accompagné d’un S Pen. Il n’était même pas compatible. Ce serait différent avec cette troisième itération, mais Samsung devrait faire des ajustements afin d’adapter l’usage à l’écran flexible du téléphone.

Samsung adopterait la technologie Active Electrostatic Solution (AES) en lieu et place de l’EMR (Electro Magnetic Resonance) actuellement utilisé sur ses autres terminaux. Cette dernière est moins chère à produire, mais poserait des difficultés au constructeur avec l’écran pliable. Au niveau de l’usage, cela ne change rien pour celui qui se sert du S Pen.

L’écran serait également adapté, puisque Samsung pourrait le rendre deux fois plus épais, le faisant passer de 30 à 60 micromètres afin de l’adapter à l’usage du stylet. Pour le moment, il ne s’agit là que de bruits de couloirs, mais le smartphone devrait être présenté à l’été, comme tous les ans, et Samsung serait donc logiquement en train de travailler d’arrache-pied sur le sujet au moment où nous écrivons ces lignes.

Le Fold à la place du Note ?

Le Galaxy Z Fold est le nouvel ultra haut de gamme de Samsung, venant remplacer le Note sur ce segment. Avec l’ajout d’un stylet, il offrirait donc tout ce que le Note fait déjà. On l’a vu en 2020, Samsung n'a plus rien à offrir avec cette gamme, comme avec le Note 20 qui n’a plus grand-chose d’original pour séduire. Pourrait-il être le dernier de sa série ?

Quoi qu’il en soit, le Z Fold a pris sa place dans la catégorie « smartphone phare ». C’est désormais lui qui représente la vitrine technologique de Samsung. Reste maintenant à savoir si le constructeur coréen va persister avec son auguste Note si le Z Fold est doté d’un S-Pen. Réponse en août, probablement.